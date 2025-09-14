Με Αντετοκούνμπο η καλύτερη πεντάδα του Eurobasket

Γνωστή έγινε η καλύτερη πεντάδα του Eurobasket 2025, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στις επιλογές.

Το Eurobasket 2025 ολοκληρώθηκε με την Γερμανία να επικρατεί στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Τουρκία και να κατακτάει το χρυσό μετάλλιο.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης έγινε γνωστή η καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης. Οι πέντε που επιλέχθηκαν ήταν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ντένις Σρέντερ, Άλπερεν Σενγκούν, Φραντζ Βάγκνερ και Λούκα Ντόνστιτς.

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι πέντε αγωνίζονται στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.

Η καλύτερη πεντάδα του Eurobasket:

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ντένις Σρέντερ

Άλπερεν Σενγκούν

Φραντζ Βάγκνερ

Λούκα Ντόντσιτς

Your #EuroBasket 2025 All-Star Five ⭐



🇩🇪 Dennis Schroder

🇸🇮 Luka Doncic

🇩🇪 Franz Wagner

🇬🇷 Giannis Antetokounmpo

🇹🇷 Alperen Sengun pic.twitter.com/Er8yZbWwwb — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

