Γιάννης: «Ο Ζήβας μου είπε να αρχίσω ξανά μπάσκετ για να βοηθήσω την οικογένειά μου - Έδωσαν δουλειά στη μαμά μου και έπαιξα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket μίλησε για την πορεία του στο μπάσκετ, και τον λόγο που ξεκίνησε ξανά να παίζει αφού είχε σταματήσει.

Η Ελλάδα πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, αφού πήρε τη νίκη απέναντι στη Φινλανδία στον μικρό τελικό. Μετά το ματς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον λόγο που άρχισε ξανά να παίζει μπάσκετ το 2010.

Χαρακτηριστικά είπε: «Άρχισα να παίζω μπάσκετ το 2008 και το 2009 είχα σταματήσει. Η μητέρα μου ήταν στη λαϊκή αγορά της Θήβας. Ο κόουτς μου, ο Ζήβας, μου είπε να αρχίσω ξανά το μπάσκετ για να βοηθήσω την οικογένειά μου. Μου έδιναν 300 ευρώ τον μήνα και έδωσαν δουλειά στη μαμά μου. Έτσι το 2010 άρχισα να ξαναπαίζω μπάσκετ».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!