Βεζένκοφ: «Πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ, δεν είμαστε στον βαθμό που θέλουμε»

Ο Σάσα Βεζένκοφ στάθηκε στη βελτίωση που πρέπει να δείξει ως ομάδα ο Ολυμπιακός μετά και τη δεύτερη ήττα από την Παρί στο τουρνουά της Κύπρου «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Μιλώντας στην κάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Βεζένκοφ επισήμανε:

«Έχει γίνει θεσμός το τουρνουά. Για μένα είναι πιο έντονο το συναίσθημα γιατί τον Νεόφυτο τον ήξερα και έχουμε αγωνιστεί ως αντίπαλοι, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Ο κόσμος νομίζω ότι είδε πολύ δυνατά παιχνίδια, που στο τέλος είχαν ένταση παρότι οι ομάδες δεν είναι ακόμα έτοιμες.

Κρατάμε κάποια καλά κομμάτια και ότι πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ γιατί η EuroLeague ξεκινάει σε δύο εβδομάδες και δεν είμαστε στον βαθμό που θέλουμε».