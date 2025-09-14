Σπανούλης στους παίκτες μετά το χάλκινο: «Ευχαριστώ για αυτά τα δύο χρόνια» (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους παίκτες του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, ευχαριστώντας τους για αυτά τα δύο χρόνια.

Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο του Eurobasket, καθώς επικράτησε στον μικρό τελικό απέναντι στην Φινλανδία.

Μετά το φινάλε του ματς, ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους παίκτες του και τους ευχαρίστησε για αυτά τα δύο χρόνια.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Να σας ευχαριστήσω μέσα απ’ την καρδιά μου γι’ αυτά τα δυο χρόνια που είμαστε μαζί. Κάναμε εκπληκτικό τουρνουά, παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ.

Βάλαμε 92 πόντους και σήμερα, παίξατε όλοι, είχαμε εξαιρετικό κλίμα. Σας εύχομαι να κάνετε εξαιρετική χρονιά, να πετύχετε τους στόχους σας, θα είμαι πάντα εδώ για εσάς ως προπονητής και ως φίλος. Το τηλέφωνό μου θα είναι πάντα ανοιχτό».

Δείτε την ανάρτηση της ΕΟΚ:

