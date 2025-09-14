Η αποθεωτική ανάρτηση των Μπακς για τον Γιάννη μετά το χάλκινο μετάλλιο (pic)

Οι Μιλγουόκι Μπακς αποθέωσαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Ελλάδα στο Eurobasket.

Η Ελλάδα στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 αναμετρήθηκε με την Φινλανδία και κατάφερε να επιστρέψει στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 30:50 και ήταν για ακόμα μία φορά καθοριστικός για την «επίσημη αγαπημένη».

Οι Μιλγουόκι Μπακς αποθέωσαν τον «Greek Freak» με μία ανάρτηση στα social media, τονίζοντας πως έκανε ένα τρομερό τουρνουά.

Δείτε την ανάρτηση:

Bringing home the bronze.



Hell of a tournament, Giannis. pic.twitter.com/O0r32n9TiE — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 14, 2025

