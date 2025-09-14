Τα δάκρυα των Γιάννη και Τολιόπουλου μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου (vid - pics)

Οι παίκτες της Εθνικής ήταν συγκινημένοι μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Βασίλη Τολιόπουλο να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Η Ελλάδα πανηγύρισε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025 και φυσικά οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη ήταν συγκινημένοι μετά από αυτή την επιτυχία. Οι Kώστας Σλούκας και Κώστας Παπανικολάου πανηγύρισαν το μετάλλιο που έψαχναν τόσα χρόνια, ενώ οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Βασίλης Τολιόπουλος πήραν το πρώτο τoυς μετάλλιο με την «επίσημη αγαπημένη».

Μάλιστα, οι δύο τελευταίοι δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά του, όπως φαίνεται και από τα «κλικ» του φωτογραφικού φακού.

Δείτε τις φωτογραφίες και το βίντεο:

Speechless. 🥹



This is what it means to play for your country.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/JY8ULa9Biw — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

