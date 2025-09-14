Το μεσημέρι της Δευτέρας επιστρέφει η χάλκινη Εθνική στην Ελλάδα

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελλάδα με το χάλκινο μετάλλιο στις... αποσκευές της.

Η αποστολή της Εθνικής είναι προγραμματισμένο να προσγειωθεί στην Αθήνα και στο «Ελ. Βενιζέλος» το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) στις 13:25 με πτήση τσάρτερ από τη Ρίγα και εκεί αναμένεται να τους υποδεχθούν αρκετοί Έλληνες φίλαθλοι.

Η «γαλανόλευκη» κατέκτησε ξανά μετάλλιο μετά από 16 χρόνια και αυτή η επιτυχία στη Ρίγα αναμένεται να έχει και την ανάλογη επιβράβευση το μεσημέρι της Δευτέρας από τον κόσμο που θα περιμένει πως και πως τoυς Έλληνες διεθνείς.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!