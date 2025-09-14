Εθνική: Συγχαρητήρια από τις ελληνικές ομάδες και την GBL (pics)

Η επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας έφερε και τα συγχαρητήρια από πολλές ελληνικές ομάδες της μεγάλης κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος, όπως και από την GBL.

Η «γαλανόλευκη» κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και λίγα λεπτά μετά από αυτό το επίτευγμα, οι περισσότερες ελληνικές ομάδες απένειμαν τα εύσημα για τη μεγάλη αυτή προσπάθεια που απέδωσε καρπούς.

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης και Ηρακλής ήταν μεταξύ των ομάδων που έστειλαν τα συγχαρητήριά τους, όπως το ίδιο έπραξε και η GBL.



Συγχαρητήρια στους αθλητές, τους προπονητές και τα μέλη του σταφ της Εθνικής μας Ομάδας για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket2025. Μας κάνατε υπερήφανους! 🇬🇷🥉👏#paobcaktor pic.twitter.com/Vxy0iLqz4o — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 14, 2025

🇬🇷 Μόνο περηφάνεια για την Εθνική Ομάδα!



🥉 Πολλά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ!



💙 Παίξατε με καρδιά, ψυχή και αξιοπρέπεια και επαναφέρατε τη γαλανόλευκη στο βάθρο των νικητών.



🙌🏽 Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!… pic.twitter.com/AqIQTuAvql — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 14, 2025

«Χρυσή» στην καρδιά μας για μια ζωή η «Επίσημη Αγαπημένη».



Συγχαρητήρια Δημήτρη, συγχαρητήρια σε όλους, για το ευρωχάλκινο μετάλλιο!#aekbc #hellenicbf pic.twitter.com/KZid5rokQ7 — AEK BC (@aekbcgr) September 14, 2025

Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα μπάσκετ που κατέκτησε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο @EuroBasket

Μπράβο Ελλάδα 🇬🇷👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/te026tk2FF — PAOK BC (@PAOKbasketball) September 14, 2025