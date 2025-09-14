Εθνική: Συγχαρητήρια από τις ελληνικές ομάδες και την GBL (pics)

Η «γαλανόλευκη» κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και λίγα λεπτά μετά από αυτό το επίτευγμα, οι περισσότερες ελληνικές ομάδες απένειμαν τα εύσημα για τη μεγάλη αυτή προσπάθεια που απέδωσε καρπούς.
Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης και Ηρακλής ήταν μεταξύ των ομάδων που έστειλαν τα συγχαρητήριά τους, όπως το ίδιο έπραξε και η GBL.
Συγχαρητήρια στους αθλητές, τους προπονητές και τα μέλη του σταφ της Εθνικής μας Ομάδας για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket2025. Μας κάνατε υπερήφανους! 🇬🇷🥉👏#paobcaktor pic.twitter.com/Vxy0iLqz4o— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 14, 2025
🇬🇷 Μόνο περηφάνεια για την Εθνική Ομάδα!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 14, 2025
🥉 Πολλά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ!
💙 Παίξατε με καρδιά, ψυχή και αξιοπρέπεια και επαναφέρατε τη γαλανόλευκη στο βάθρο των νικητών.
🙌🏽 Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!… pic.twitter.com/AqIQTuAvql
«Χρυσή» στην καρδιά μας για μια ζωή η «Επίσημη Αγαπημένη».— AEK BC (@aekbcgr) September 14, 2025
Συγχαρητήρια Δημήτρη, συγχαρητήρια σε όλους, για το ευρωχάλκινο μετάλλιο!#aekbc #hellenicbf pic.twitter.com/KZid5rokQ7
Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα μπάσκετ που κατέκτησε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο @EuroBasket— PAOK BC (@PAOKbasketball) September 14, 2025
Μπράβο Ελλάδα 🇬🇷👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/te026tk2FF
🏀🇬🇷 Η Stoiximan GBL συγχαίρει την Εθνική μας ομάδα και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025🥉— GBL (@StoiximanGBL) September 14, 2025
Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του μας έκαναν υπερήφανους ! Μπράβο Ελλάδα! #HellasBasketball #StoiximanGBL #GBL pic.twitter.com/Vvqv8Kin2B