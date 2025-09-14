MENU
Εθνική: Συγχαρητήρια από τις ελληνικές ομάδες και την GBL (pics)

Μπάσκετ
Η επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας έφερε και τα συγχαρητήρια από πολλές ελληνικές ομάδες της μεγάλης κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος, όπως και από την GBL.

Η «γαλανόλευκη» κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και λίγα λεπτά μετά από αυτό το επίτευγμα, οι περισσότερες ελληνικές ομάδες απένειμαν τα εύσημα για τη μεγάλη αυτή προσπάθεια που απέδωσε καρπούς.

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης και Ηρακλής ήταν μεταξύ των ομάδων που έστειλαν τα συγχαρητήριά τους, όπως το ίδιο έπραξε και η GBL.
 

