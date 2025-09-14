Εμφανίστηκε ο Λιόλιος και άρχισε να χορεύει! (vid)

Ο άφαντος πρόεδρος της ΕΟΚ είδε… γάμο και γιορτή και είπε να κλέψει λίγη από τη δόξα των άξιων αθλητών.

Στα αποδυτήρια της Εθνικής ομάδας έγινε... χαμός! Οι διεθνείς πανηγύρισαν με την ψυχή τους το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket χορεύοντας και τραγουδώντας συνθήματα για την Ελλάδα.

Μόνο που δεν ήταν μόνοι τους... Ο πρόεδρος της ΕΟΚ όχι απλά εμφανίστηκε, αλλά μπήκε στο κέντρο των πανηγυρισμών, δίνοντας μάλιστα το έναυσμα και θέλοντας να γίνει εκείνος το επίκεντρο της επιτυχίας.

Δείτε το σχετικό πλάνο:

