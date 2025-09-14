Βρούτσης: «Συγχαρητήρια στην Εθνική μας, έγραψε μία λαμπρή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ»

Τα συγχαρητήρια του για τη σπουδαία επιτυχία της Εθνικής Ανδρών στο Ευρωμπάσκετ 2025 εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, κ. Γιάννης Βρούτσης, αμέσως μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από τη «γαλανόλευκη» στη Ρίγα.

Με δημόσια δήλωσή του, συνεχάρη τους διεθνείς αθλητές, το τεχνικό επιτελείο και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, αναγνωρίζοντας τη συλλογική προσπάθεια και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που οδήγησαν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε μια ακόμη ιστορική διάκριση.

Αναλυτικά τα συγχαρητήρια του κ. Βρούτση, ο οποίος βρίσκεται από τα ημιτελικά (12/9) στη Ρίγα και παρακολούθησε από κοντά την κατάκτηση του χάλκινου μετάλλιου από την Εθνική:

«Μπράβο στην Εθνική μας. Με πάθος και πίστη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ στη Ρίγα, γράφοντας ακόμη μία λαμπρή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Συγχαρητήρια σε όλους: διεθνείς, προπονητές & ΕΟΚ για τη μεγάλη προσπάθεια και τη σπουδαία επιτυχία».