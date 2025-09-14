Ντόρσεϊ: «Αυτή είναι η ελληνική συνήθεια - Είναι ένα απίθανο συναίσθημα»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σε δηλώσεις μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου τόνισε πως... αυτή είναι η ελληνική συνήθεια και δεν έκρυψε την χαρά του για την τρίτη θέση της Εθνικής στο Eurobasket.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Αυτή είναι η ελληνική συνήθεια. Δεν μπορούμε να κλείσουμε το παιχνίδι ήρεμα υποθέτω, αλλά αυτό ήταν τόσο ξεχωριστό.

Έχω αυτό τον στόχο στο μυαλό μου, για τέσσερα χρόνια. Ξεκίνησα με την Εθνική ομάδα και είναι υπέροχο που πήρα το πρώτο μετάλλιο. Σημαίνει πολλά. Είναι ένα απίθανο συναίσθημα. Θα το έχω αυτό για το υπόλοιπο της ζωής μου.

Έχουμε μπροστά μας, το Παγκόσμιο Κύπελλο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στα επόμενα χρόνια».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!