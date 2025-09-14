«Έγραψε» ιστορία ο Σπανούλης: Νεότερος προπονητής που κατακτάει μετάλλιο από το 2003

Ο Βασίλης Σπανούλης έγινε ο νεότερος προπονητής που κατακτάει μετάλλιο στο Eurobasket από το 2003 και τον Μόντσο Λόπεζ.

Η Ελλάδα ήταν ανώτερη κόντρα στην Φινλανδία και παρά το... ξέσπασμα στα τελευταία λεπτά κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη με 92-89 και ταυτόχρονα την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Ο Βασίλης Σπανούλης, έτσι, «έγραψε» τη δική του ιστορία στην διοργάνωση. Πιο συγκεκριμένα, έγινε ο νεότερος προπονητής (43 χρονών και 38 ημερών) που κατακτάει μετάλλιο στο Eurobasket από το 2003 και τον Μόντσο Λόπεζ, ο οποίος είχε πανηγυρίσει το ασημένιο με την Ισπανία σε ηλικία 34 χρονών και 66 ημερών.

