Οι τελευταίες δραματικές στιγμές του μικρού τελικού και τα highlights από το γαλανόλευκο μετάλλιο (vids)

Δείτε τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα του μικρού τελικού και πως η Ελλάδα έφτασε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Η Εθνική πήγε να... αυτοκτονήσει, όμως στο φινάλε πανηγύρισε τη σημαντικότερη νίκη της (92-89) στα τελευταία χρόνια, παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο.

Η χαμένη βολή του Σλούκα, το χαμένο αμυντικό ριμπάουντ και το άστοχο σουτ του Γιάντουνεν στο 90-89, αλλά και το δικό του άστοχο τρίποντο από το κέντρο στη λήξη του αγώνα.

AN ABSOLUTE THRILLER IN RIGA AS HELLAS CLAIMS THEIR FIRST #EUROBASKET MEDAL IN 16 YEARS! pic.twitter.com/qwky65Wc8m — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

