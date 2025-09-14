Τολιόπουλος μετά το χάλκινο μετάλλιο: «Είναι το καλοκαίρι της ζωής μου»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος τόνισε πως η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου είναι τεράστια επιτυχία για την εθνική και την χώρα και ξεκαθάρισε πως είναι το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Είναι πολύ σημαντικό! Είναι μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα, την χώρα… Βρισκόμαστε στο βάθρο και πάλι μετά από τόσα χρόνια! Δεν ξέρω τι έγινε στο τέλος, μάλλον θέλουμε να τα κάνουμε δύσκολα, να τα κάνουμε ντέρμπι. Η ομάδα ήταν εκτός ρυθμού με την Τουρκία και το είδαμε, αλλά είναι σημαντικό το πώς αντιδράσαμε. Όλα τα παιδιά είναι υψηλού επιπέδου, σήμερα δείξαμε ότι τα αφήσαμε όλα πίσω και αντιδράσαμε εξαιρετικά. Ναι, όντως, έγινα πατέρας, πήρα το χάλκινο, είναι το καλοκαίρι της ζωής μου».

