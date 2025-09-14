Τα συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην «επίσημη αγαπημένη» (pic)

Ο Πρωθυπουργός έστειλε το δικό του μήνυμα στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ ύστερα από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025, 16 χρόνια μετά!

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την Ελλάδα για την 3η θέση στη Ρίγα, γράφοντας αρχικά στην ανάρτησή του: «Ύστερα από 16 χρόνια η "επίσημη αγαπημένη" των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του Eurobasket με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είνια μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη!».

Ύστερα από 16 χρόνια, η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του EuroBasket! Με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας. pic.twitter.com/CQ3NLJ3BA6 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 14, 2025

