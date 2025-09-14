Συγκινητικός ο Γιάννης μετά το μετάλλιο: «Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου»

Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε πως είναι το μεγαλύτερό του επίτευγμα.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργανώσεις με την Εθνική Ομάδα. Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα! Τους αγαπάω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο.

Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος. Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».

