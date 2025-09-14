Συγκινητική στιγμή: Η αγκαλία των Σπανούλη, Διαμαντίδη, Ζήση, Τσαρτσαρή μετά το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής

Ο Βασίλης Σπανούλης και Νίκος Ζήσης αγκαλιάστηκαν μαζί με τους Δημήτρη Διαμαντίδη, Κώστα Τσαρτσαρή και Θοδωρή Παπαλουκά σε μια συγκινητική εικόνα.

Η Εθνική μας ομάδα έσπασε επιτέλους την... κατάρα: Μετά από 16 χρόνια η «επίσημη αγαπημένη» κέρδισε την Φινλανδία στον μικρό τελικό του Εurobasket και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής της Εθνικής Βασίλης Σπανούλης, ο GM της «γαλανόλευκης» Νίκος Ζήσης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Κώστας Τσαρτσαρής, μπήκαν στο γήπεδο για να γιορτάσουν την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και αγκαλιάστηκαν όλοι μαζί σε μια συγκινητική εικόνα που μας κάνει να αναπολούμε την παλιά Εθνική.

