Ο χάλκινος χορός των Ελλήνων στο κέντρο του γηπέδου και η αγκαλιά των Αντετοκούνμπο (vids)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του μικρού τελικού οι Έλληνες παίκτες έστησαν... χορό στο κέντρο του γηπέδου πανηγυρίζοντας το χάλκινο μετάλλιο.

Δείτε τους διεθνείς μας να χαίρονται με την ψυχή τους την τρίτη θέση στο Eurobasket, αλλά και τα αδέρφια Αντετοκούνμπο να γίνονται μια αγκαλιά στο τέλος.

