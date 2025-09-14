Ο χάλκινος χορός των Ελλήνων στο κέντρο του γηπέδου και η αγκαλιά των Αντετοκούνμπο (vids)

Δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του μικρού τελικού οι Έλληνες παίκτες έστησαν... χορό στο κέντρο του γηπέδου πανηγυρίζοντας το χάλκινο μετάλλιο.

Δείτε τους διεθνείς μας να χαίρονται με την ψυχή τους την τρίτη θέση στο Eurobasket, αλλά και τα αδέρφια Αντετοκούνμπο να γίνονται μια αγκαλιά στο τέλος.

Knew this was coming.



Antetokounmpos have won their first medal with Greece 🇬🇷#EuroBasket pic.twitter.com/J7g5CsNjhF — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

HELLAS BACK ON THE EUROBASKET PODIUM! 🇬🇷🥉 pic.twitter.com/TGhrXOC44e — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

