Euroleague μετά τη νίκη της Ελλάδας: «Εξασφαλίστηκε το μετάλλιο» (pic)

Η Euroleague με προχώρησε σε ανάρτηση στα social media με μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Ελλάδα στο Eurobasket.

Η Ελλάδα ήταν καλύτερη από την Φινλανδία, άντεξε στην αντεπίθεση στα τελευταία λεπτά και έτσι μετά από 16 χρόνια επέστρεψε στο βάθρο του Eurobasket, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Μετά το φινάλε του αγώνα, η Euroleague προχώρησε σε ανάρτηση στα social media. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φωτογραφία του Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος πανηγυρίζει έξαλλα και έγραψε: «Εξασφαλίστηκε το μετάλλιο».

Δείτε την ανάρτηση:

