Τέταρτο μετάλλιο με την Εθνική ο Σπανούλης, το πρώτο του ως προπονητής

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο με την Εθνική ομάδα από τη θέση του head coach.

O ομοσπονδιακός προπονητής οδήγησε την Εθνική στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και την τρίτη θέση στο Eurobasket του 2025. Και αυτό για τον ίδιο ήταν το τέταρτό του συνολικά μετάλλιο με την Εθνική Ανδρών.

Φυσικά, ως παίκτης ο Σπανούλης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στo Eurobasket του 2005, το ασημένιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 και το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket του 2009.

