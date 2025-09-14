Ολυμπιακός: Αποβλήθηκαν στο φιλικό με την Παρί Μπαρτζώκας και Βεζένκοφ (vid)

Γιώργος Μπαρτζώκας και Σάσα Βεζένκοφ έγιναν έξαλλοί με τους διαιτητές της αναμέτρησης στο φινάλε της φιλικού παιχνιδιού με την Παρί, με αποτέλεσμα να αποβληθούν.

Με αρκετή ένταση ολοκληρώθηκε το δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού στην Κύπρο κόντρα στην Παρί, με τους «ερυθρόλευκους» να γκρινιάζουν για τα διαιτητικά σφυρίγματα στο φινάλε της αναμέτρησης.

Μετά από ένα αμφισβητούμενο σφύριγμα του Βεζένκοφ πάνω στον Ίφι που καθόρισε και το τελικό αποτέλεσμα, ο Βούλγαρος φόργουορντ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγιναν έξαλλοι με αποτέλεσμα να αποβληθούν.

Ο Βεζένκοφ αποβλήθηκε με 5 φάουλ, ενώ δέχθηκε και τεχνική ποινή, ενώ στη συνέχεια οι διαιτητές έδωσαν τεχνική ποινή και στον προπονητή του Ολυμπιακού, η οποία ήταν η δεύτερη με αποτέλεσμα να αποβληθεί και εκείνος.