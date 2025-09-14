Τα κάνει όλα ο Γιάννης: Κόβει, πασάρει, καρφώνει (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε τα πάντα στην πρώτη περίοδο του μικρού τελικού κόντρα στη Φινλανδία.

Ο σούπερσταρ της Εθνικής ομάδας έκανε όλες τις δουλειές σε άμυνα και επίθεση, τελειώνοντας την πρώτη περίοδο με γεμάτη στατιστική.

Τι έκανε; Είχε 6 πόντους με 1/1 δίποντο και 4/4 βολές, είχε 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κοψίματα, προσφέροντας και θέαμα.

Giannis looks like he'll run through a brick wall for Greece today. 🧱#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/e9v6wPm7kn — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

