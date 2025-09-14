Μετά το Γερμανία-Τουρκία έχει εκπομπάρα στο SDNA!

Το Ευρωμπάσκετ τελειώνει σήμερα, η Εθνική παίζει για το χάλκινο μετάλλιο και κάπου στις 23.15 υπάρχει εκπομπή.

Το Ευρωμπάσκετ φτάνει στο τέλος του και η αγωνία για τους Ελληνες παραμένει μεγάλη. Πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που σε λίγο ξεκινάει ο μικρός τελικός με την Φινλανδία. Είναι το ματς, που μπορεί να μας χαρίσει μετάλλιο μετά από 16 χρόνια, μετά από το Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας.

Το βράδυ είναι ο τελικός ανάμεσα στη Γερμανία και την Τουρκία και μετά από αυτή τη ματσάρα, υπάρχει εκπομπάρα στη Web Tv του SDNA. Τόλης Κοτζιάς και Γιώργος Ζάκκας από τη Ρίγα, Γιάννης Κουβόπουλος, Θάνος Τσίμπος και Βαγγέλης Μάντζαρης από την Αθήνα θα τα βάλουν όλα κάτω σε μία εκπομπή, που θα έχει και εκπλήξεις.

Την ίδια ώρα ο Βασίλης Παπαθεοδώρου ταξιδεύει στην Αυστραλία για το τουρνουά «Π. Γιαννακόπουλος» και ακόμη και εν πτήσει θα έχει να δώσει όπως πάντα τις δικές του, αποκλειστικές πληροφορίες.

Μείνετε συντονισμένοι: μετά τη ματσάρα έχει εκπομπάρα στη Web Tv του SDNA.