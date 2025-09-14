Αποθέωση και ψυχολογικές «ντόπες» στην αναχώρηση της Εθνικής για το γήπεδο (vid)

Μέσα σε αποθέωση αναχώρησε για το γήπεδο και τον μικρό τελικό με τη Φινλανδία η αποστολή της Εθνικής.

Αρκετοί Έλληνες βρέθηκαν στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κι αποθέωσαν τους παίκτες της Γαλανόλευκης και τον Βασίλη Σπανούλη πριν από το ματς με τη Φινλανδία.

Το σύνθημα που δόνησε την ατμόσφαιρα ήταν το «Ελλάς ολέ», με τους φίλους της Εθνικής να δίνουν ψυχολογικό boost στους παίκτες της ομάδας ενόψει της «μάχης» για την τρίτη θέση.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

