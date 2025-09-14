Ζήσης: «Τεράστιος αγώνας για εμάς ο μικρός τελικός»

Ο Νίκος Ζήσης μίλησε για τη σημασία που έχει για την Ελλάδα ο μικρός τελικός του Eurobasket κόντρα στη Φινλανδία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Meridian Sport»:

Για τον μικρό τελικό: «Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα που φτάσαμε στην πρώτη τετράδα για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Η τελευταία φορά που το καταφέραμε αυτό ήταν το 2009. Είναι φυσιολογικό να είμαστε απογοητευμένοι μετά από μια δύσκολη ήττα στον ημιτελικό, αλλά ταυτόχρονα έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να κερδίσουμε το χάλκινο μετάλλιο. Αν σκεφτείτε τις ομάδες που έχουν αποκλειστεί - μεγάλες ομάδες όπως η Σερβία, η Γαλλία - που έχουν κερδίσει μετάλλια τα προηγούμενα χρόνια και έχουν τεράστια παράδοση, είναι ακόμη πιο σημαντικό. Έτσι, κάνουμε επανεκκίνηση, επαναπροσδιορίζουμε την εστίασή μας και προσπαθούμε να παίξουμε το καλύτερο δυνατό παιχνίδι εναντίον μιας πολύ επικίνδυνης ομάδας. Είναι νέοι, έχουν απίστευτη ενέργεια, σουτέρ σε όλες τις θέσεις και θα πρέπει να παίξουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι για να πετύχουμε τον στόχο μας».



Για τη σημασία του χάλκινου μεταλλίου: «Μόλις μπήκαμε στην πρώτη τετράδα, πολλοί Έλληνες ήρθαν από όλη την Ελλάδα για να μας υποστηρίξουν. Η στιγμή είναι κρίσιμη. Οι παίκτες είναι έμπειροι, καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δεν πρόκειται για το Final 4 της Ευρωλίγκας, όπου ο αγώνας για την τρίτη θέση είναι ασήμαντος. Εδώ, ο αγώνας για την τρίτη θέση είναι ένας πραγματικά τεράστιος αγώνας. Έχουμε δει πολλές φορές ότι ομάδες που χάνουν στα ημιτελικά, αν καταφέρουν να βρουν την ενέργεια και την συγκέντρωση για τον επόμενο αγώνα, κερδίζουν τον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο. Αυτή είναι μια τεράστια πρόκληση για εμάς και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να κερδίσουμε ένα μετάλλιο - πρώτα και κύρια για τους παίκτες, για όλη την ομάδα, για την Ομοσπονδία και όλους τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο»



Για το προφίλ της Φινλανδίας: «Μπορούμε να μάθουμε πολλά από την ήττα της Σερβίας. Ήταν πεινασμένοι, πάλεψαν για κάθε μπάλα και έπαιξαν απίστευτα. Γι' αυτό νίκησαν τη Σερβία. Οι Φινλανδοί παίζουν με υψηλό ρυθμό, απαιτούν να ξοδέψεις πολλή ενέργεια, κάτι που δεν είναι εύκολο και όχι ακριβώς φυσιολογικό. Φυσικά, έχουν αδυναμίες, αλλά ο τρόπος που παίζουν - σουτάρουν από όλες τις θέσεις, κάνουν επίθεση στα ριμπάουντ, τρέχουν στις αντεπιθέσεις - τους καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον ρόλο του Βάλτονεν, ο οποίος δεν είχε σουτάρει καλά μέχρι εκείνο το σημείο, οπότε έπαιξε τον καλύτερο αγώνα του τουρνουά και εξέπληξε τη Σερβία. Ο Μούρινεν είχε εξαιρετική προοπτική, και φυσικά ο Μάρκανεν ήταν εκεί, ως ηγέτης τους. Είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, η οποία δεν είναι μια τυπική ευρωπαϊκή ομάδα, η οποία δεν παίζει με παραδοσιακό τρόπο. Θα σουτάρουν σαν τρελοί, θα πηδούν, θα τρέχουν... Το έδειξαν αυτό εναντίον της Σερβίας, σε έναν αγώνα που θα μπορούσε να είχε πάει αντίστροφα στα τελευταία τρία λεπτά. Αλλά έτσι είναι το μπάσκετ, έτσι είναι οι αγώνες νοκ άουτ. Η Σερβία, ως ένα από τα κύρια φαβορί του τουρνουά, το πλήρωσε ακριβά».



Για τις αναμνήσεις του από την εποχή που έπαιζε και το χάλκινο του 2009: «Ειδικά όταν είμαι εδώ με την εθνική ομάδα, οι αναμνήσεις ανανεώνονται. Στο τέλος του τουρνουά, όλα έχουν να κάνουν με την ψυχική δύναμη. Χάσαμε το 2009 στον ημιτελικό με διαφορά από την Ισπανία, αλλά καταφέραμε να βρούμε την ενέργεια και να φέρουμε ό,τι μας είχε απομείνει στο γήπεδο στη μάχη για το χάλκινο μετάλλιο εναντίον της Σλοβενίας, η οποία έχασε από τη Σερβία. Μου θυμίζει πολύ την τρέχουσα κατάσταση, σαν deja vu - και τότε και τώρα ηττηθήκαμε στα ημιτελικά, με διαφορά, αλλά καταφέραμε να αντλήσουμε επιπλέον δύναμη από αυτόν τον πόνο για τον αγώνα της τρίτης θέσης. Ελπίζω οι παίκτες μας να κάνουν το ίδιο τώρα. Είναι μαζί εδώ και 50 ημέρες, δουλεύουν απίστευτα σκληρά, είναι όλοι σπουδαίοι παίκτες - ο Γιάννης είναι πρωταθλητής του NBA και MVP, ο Σλούκας έχει τέσσερις τίτλους Ευρωλίγκας, ο Παπανικολάου και οι άλλοι έχουν επίσης πετύχει πολλά. Θα ήταν κάτι τεράστιο για αυτούς να τελειώσουν αυτό με ένα μετάλλιο, ειδικά επειδή για κάποιους αυτός μπορεί να είναι ο τελευταίος τους αγώνας με τη φανέλα της εθνικής ομάδας».



Για τον προπονητή του Άρη, Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς: «Δεν ήταν μια απόφαση χωρίς σκέψη και βαθιά ανάλυση. Πιστεύω ότι είναι ένας προπονητής με μια ιδέα και φιλοσοφία που μας ταιριάζει. Αν και δεν έχει ακόμη μεγάλη εμπειρία ως πρώτος προπονητής σε αυτό το επίπεδο, έχει εργαστεί ως βοηθός με σπουδαίους προπονητές, όπως ο Ομπράντοβιτς, που όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι, καθώς και ο Κοκόσκοφ. Όταν μιλήσαμε πριν από την υπογραφή, συνειδητοποιήσαμε ότι σκεφτόμασταν το ίδιο πράγμα. Έχει μια σύγχρονη άποψη για το μπάσκετ και εμπειρία στη συνεργασία με νεαρούς παίκτες, κάτι που είναι σημαντικό γιατί χτίζουμε ένα νέο πρότζεκτ. Δημιουργούμε μια νέα εποχή στον Άρη. Έχει κίνητρο και θέλει να αποδείξει τον εαυτό του, είχε επίσης προσφορές από άλλους συλλόγους, αλλά αποφάσισε να έρθει σε εμάς, κάτι που μας κάνει πολύ χαρούμενους. Χαίρομαι που τον πείσαμε να έρθει σε εμάς και ελπίζω σε μια εξαιρετική συνεργασία».



Για την επαφή με τον Ομπράντοβιτς πριν την πρόσληψη Κάραϊτσιτς: «Είχαμε μια σύντομη συζήτηση για την υπογραφή. Τρέφω τεράστιο σεβασμό γι' αυτόν, συνεργάστηκα μαζί του για έξι μήνες και για μένα είναι ίσως ο καλύτερος Ευρωπαίος προπονητής όλων των εποχών. Πριν ξεκινήσει όλη την ιστορία ο Άρης, ήθελα να ακούσω τη γνώμη του και να τον ρωτήσω αν συμφωνεί με την πρόσληψη. Μίλησα μαζί του και δεν είχε καμία αντίρρηση, κάτι που ήταν σημαντικό για μένα για τον προπονητή Κάραϊτσιτς, ο οποίος έλαβε επίσης θετική αντίδραση από τον Ζέλικο».

