Ο Ολυμπιακός τίμησε την μνήμη του Νεόφυτου Χανδριώτη

O Oλυμπιακός πριν το τζάμπολ του φιλικού αγώνα με τη Μονακό τίμησε την μνήμη του Νεόφυτου Χανδριώτη.

Πριν την έναρξη του ματς των «ερυθρόλευκων» απέναντι στη Μονακό, στo πλαίσιo του διεθνούς τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», ο Ολυμπιακός τίμησε τον πατέρα του αείμνηστου Νεόφυτου και τους διοργανωτές του τουρνουά.

Ο Σάσα Βεζένκοφ παρέδωσε τη συλλεκτική φανέλα των 100 χρόνων με τις υπογραφές των παικτών στον κ. Δημήτρη Χανδριώτη, πατέρα του αείμνηστου Νεόφυτου και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στον πρόεδρο της ΕΘΑ κ. Πανίκο Κωνσταντίνου και τον επιστήθιο φίλο του Νεόφυτου και πρόεδρο της Pnevma Promotion κ. Νικόλα Κωνσταντίνου.

Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Affidea Ελλάδας (χορηγοί του τουρνουά) κ. Θοδωρής Καρούντζος παρέδωσε τιμητική πλακέτα στον Sports Director του Ολυμπιακού Χρήστο Μπαφέ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας 2024-25.