Ο Ολυμπιακός τίμησε την μνήμη του Νεόφυτου Χανδριώτη

Πριν την έναρξη του ματς των «ερυθρόλευκων» απέναντι στη Μονακό, στo πλαίσιo του διεθνούς τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», ο Ολυμπιακός τίμησε τον πατέρα του αείμνηστου Νεόφυτου και τους διοργανωτές του τουρνουά.
Ο Σάσα Βεζένκοφ παρέδωσε τη συλλεκτική φανέλα των 100 χρόνων με τις υπογραφές των παικτών στον κ. Δημήτρη Χανδριώτη, πατέρα του αείμνηστου Νεόφυτου και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στον πρόεδρο της ΕΘΑ κ. Πανίκο Κωνσταντίνου και τον επιστήθιο φίλο του Νεόφυτου και πρόεδρο της Pnevma Promotion κ. Νικόλα Κωνσταντίνου.
Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Affidea Ελλάδας (χορηγοί του τουρνουά) κ. Θοδωρής Καρούντζος παρέδωσε τιμητική πλακέτα στον Sports Director του Ολυμπιακού Χρήστο Μπαφέ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας 2024-25.