Προβλήματα και στην Παρτιζάν ενόψει του «Παύλος Γιαννακόπουλος» - Τι είπε ο Ομπράντοβιτς

Αρκετά προβλήματα ενόψει του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία έχει και η Παρτιζάν.

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Αλεκσέι Ποκουσέφσκι, Φρανκ Ντιλικινά, Ταϊρίκ και Κάρλικ Τζόουνς, που είναι ακόμα άγνωστο αν θα ταξιδέψουν στην Αυστραλία κι αν αγωνιστούν.

«Μας λείπουν αρκετοί παίκτες, ακόμα και όταν είναι μαζί μας ο Ποκουσέφσκι και ο Ταϊρίκ, σίγουρα μας λείπει τουλάχιστον ακόμη ένας ψηλός παίκτης, ένας ποιοτικός ψηλός παίκτης. Αλλά δεν έχουμε χρόνο ούτε για να κλαίμε ούτε για να παραπονιόμαστε δουλεύουμε με αυτό που έχουμε. Θα γίνει προπόνηση. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή με το ρόστερ που διαθέτουμε.

Όσον αφορά τους τραυματισμένους παίκτες, δεν ξέρουμε ακόμα ποια είναι η κατάσταση. Πιθανότατα θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα τη Δευτέρα, γιατί την Τρίτη πρέπει να ταξιδέψουμε για την Αυστραλία. Τότε θα δούμε ποιος θα είναι σε θέση να ταξιδέψει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Μπόνγκα δεν θα είναι μαζί μας, γιατί παίζει στο Eurobasket. Αυτό ήταν το αρχικό πλάνο και με τον Βάνια. Ωστόσο, ο Βάνια Μαρίνκοβιτς πήρε επτά ημέρες άδεια για να ξεκουραστεί μετά την εθνική ομάδα, και θα ενσωματωθεί τη Δευτέρα και σίγουρα θα ταξιδέψει με την ομάδα. Όσον αφορά τους άλλους τέσσερις παίκτες (Ταϊρίκ, Ποκουσέφσκι, Κάρλικ και Ντιλικινά) αυτό θα το ξέρουμε τη Δευτέρα. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το προβλέψουμε», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.