Πολ Τζορτζ για Ντόντσιτς: «Μπορεί να γίνει ο σπουδαιότερος παίκτης στον κόσμο, ξεπερνώντας τον Γιάννη»

Ο Πολ Τζορτζ σε δηλώσεις του αποθέωσε τον Λούκα Ντόντσιτς, τονίζοντας πως μπορεί να γίνει καλύτερος παίκτης από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μιλάμε για το να είσαι ο μεγαλύτερος διεθνής παίκτης τώρα. Αυτό ξεπερνά τους GOATs κι όλη αυτή τη συζήτηση, καταλαβαίνεις τι εννοώ; Αυτό ξεπερνά τον Ντιρκ (σ.σ. Νοβίτσκι), αυτό ξεπερνά τον Τόνι Πάρκερ και τον Χακίμ Ολάζουον.

Πολύ απλά, έχει την ευκαιρία να γίνει ο σπουδαιότερος διεθνής παίκτης. Ξεπερνώντας τον Γιάννη, κατά κάποιο τρόπο. Έχει την ευκαιρία να γίνει ένας από τους καλύτερους που το έχουν καταφέρει ποτέ.

Το παιχνίδι του είναι απλώς πολύ παλαιότερο απ’ αυτό που είναι. Είναι σκληρός, φίλε. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του Λούκα. Και ας λέει και αυτές τις μ@λ@κίες»...