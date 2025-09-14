H FIBA αποκάλυψε τα μετάλλια του Εurobasket (pic)

Η FIBA παρουσίασε τα μετάλλια που θα πάρουν οι τρεις πρώτες ομάδες του Eurobasket.

Η Κυριακή (14/9) είναι η μέρα που θα κρίνει τα πάντα αναφορικά με τις θέσεις που θα καταλάβουν οι ομάδες στο Eurobasket, με τη FIBA να παρουσιάζει τα μετάλλια που θα πάρουν οι τρεις πρώτοι.

Υπενθυμίζουμε πως στον τελικό αγωνίζονται η Τουρκία με τη Γερμανία, ενώ για την τρίτη θέση παίζουν η Ελλάδα με τη Φινλανδία.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!