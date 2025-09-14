Σκαριόλο: «Υπάρχει πολύ καλή διάθεση, έχουμε τη νοοτροπία μας»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο σε δηλώσεις του μετά τη φιλική νίκη της Ρεάλ κόντρα στη Σαραγόσα μίλησε για την πορεία της προετοιμασίας των Μαδριλένων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αυτό που προφανώς μετράει, σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, είναι ότι η ομάδα έχει καταβάλει καλή προσπάθεια. Η ένταση είναι εκεί, αλλά μας λείπει ακόμα η ισορροπία. Η συνεργασία και η επικοινωνία είναι πολύ αδύναμες και μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα ως ομάδα.

Πρέπει να προσπαθήσουμε να εξισορροπήσουμε τη φυσική κατάσταση και την εξοικείωση των παικτών μας με το σύστημά μας, επειδή κάποιοι είναι εδώ δύο εβδομάδες, ενώ άλλοι μόλις έφτασαν.

Μας λείπει ακόμα η φυσική και η τακτική συνέπεια, αλλά η νοοτροπία είναι εκεί, υπάρχει πολύ καλή διάθεση».