Αυτοί σφυρίζουν τον μικρό τελικό της Εθνικής κόντρα στη Φινλανδία

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές του μικρού τελικού του Eurobasket της Ελλάδας κόντρα στη Φινλανδία.

Αυτοί θα είναι οι Χόρχε Βάσκεζ (Πουέρτο Ρίκο), Χούλιο Ανάγια (Παναμάς) και Αντόνιο Κόντε (Ισπανία), που ορίστηκαν να διευθύνουν την αναμέτρηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος απέναντι στην σκανδιναβική ομάδα.

Τον τελικό της Τουρκίας κόντρα στη Γερμανία θα σφυρίξουν οι Μάθιου Κάλιο (Καναδάς), Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία) και Γιόχαν Ρόσο (Γαλλία).

