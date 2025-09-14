Κάρλικ Τζόουνς: «Οι προσθήκες ήταν αυτές που έλειπαν από την Παρτιζάν»

Ο Κάρλικ Τζόουνς σε δηλώσεις του μίλησε για τις μεταγραφικές προσθήκες της Παρτιζάν και το πόσο θα βοηθήσουν τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Spor Klub»:

Για τον Οσετκόφκσι: «Δεν γνώριζα πολύ καλά τον Ντίλαν πριν έρθει εδώ, τον μελετούσα. Έχω παρακολουθήσει μερικά από τα παιχνίδια του. Είναι σπουδαίος παίκτης. Μου αρέσει που ξέρει το παιχνίδι. Είναι πολύ έξυπνος και επιδέξιος στις πάσες. Είναι το κομμάτι του παζλ που μας έλειπε».

Για τον Μίλτον: «Είναι ψηλός για γκαρντ, μπορεί να πασάρει και με τα δύο χέρια, μπορεί να βλέπει πάνω από την άμυνα, μπορεί να παίξει άμυνα και μπορεί επίσης να παίξει ως πόιντ γκαρντ. Εγώ, που έχω ύψος 183 εκατοστά, τον παρακολουθώ να παίζει. Είναι συναρπαστικό για μένα».

Για τον Τζαμπάρι Πάρκερ: «Ο Τζαμπάρι είναι επίσης ένας σημαντικός παίκτης για εμάς, ειδικά για το σκοράρισμα. Το οπλοστάσιό του είναι απίστευτο, είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει».