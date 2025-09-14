Με σύμμαχο και την παράδοση η Εθνική κόντρα στη Φινλανδία

Με σύμμαχο και την προϊστορία η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με τη Φινλανδία για την τρίτη θέση στο Eurobasket.

Ελλάδα και Φινλανδία έχουν αναμετρηθεί 23 φορές σε επίπεδο Ανδρών, με τo αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να έχει 14 νίκες και 9 ήττες.

Αναλυτικά:

03/05/1961 Ελλάδα-Φινλανδία 71-77 (Ευρωμπάσκετ)

07/06/1964 Ελλάδα-Φινλανδία 67-73 (Προολυμπιακό τουρνουά)

31/05/1968 Ελλάδα-Φινλανδία 79-85 (Προολυμπιακό τουρνουά)

22/05/1969 Ελλάδα-Φινλανδία 68-62 (Προκριματικά Ευρωμπάσκετ)

30/01/1971 Ελλάδα-Φινλανδία 72-77 (Διεθνές Τουρνουά)

17/08/1972 Ελλάδα-Φινλανδία 66-77 (Προολυμπιακό τουρνουά)

10/05/1973 Ελλάδα-Φινλανδία 112-83 (Προκριματικά Ευρωμπάσκετ)

12/04/1977 Ελλάδα-Φινλανδία 85-72 (Διεθνές τουρνουά)

15/04/1977 Ελλάδα-Φινλανδία 98-88 (Διεθνές τουρνουά)

18/05/1977 Φινλανδία-Ελλάδα 79-85 (Προκριματικά Ευρωμπάσκετ)

30/12/1978 Ελλάδα-Φινλανδία 82-78 (Φιλικός αγώνας)

20/05/1979 Ελλάδα-Φινλανδία 92-62 (Προκριματικά Ευρωμπάσκετ)

04/01/1981 Ελλάδα-Φινλανδία 101-92 (Διεθνές τουρνουά)

03/05/1981 Ελλάδα-Φινλανδία 101-86 (Προκριματικά Ευρωμπάσκετ)

04/01/1982 Ελλάδα-Φινλανδία 105-82 (Διεθνές τουρνουά)

27/05/1982 Ελλάδα-Φινλανδία 96-93 (Προκριματικά Ευρωμπάσκετ)

04/09/1984 Ελλάδα-Φινλανδία 86-108 (Διεθνές τουρνουά)

09/09/1984 Φινλανδία-Ελλάδα 78-73 (Προκριματικά Ευρωμπάσκετ)

26/05/1995 Ελλάδα-Φινλανδία 85-72 (Φιλικός αγώνας)

27/05/1995 Ελλάδα-Φινλανδία 90-82 (Φιλικός αγώνας)

01/09/2011 Ελλάδα-Φινλανδία 81-61 (Ευρωμπάσκετ)

09/09/2013 Ελλάδα-Φινλανδία 77-86 (Ευρωμπάσκετ)

05/09/2017 Ελλάδα-Φινλανδία 77-89 (Ευρωμπάσκετ)

