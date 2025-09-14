Ανατριχίλα στην γιορτή του Αθηναϊκού για τα 15 χρόνια από το έπος της κατάκτησης του EuroCup γυναικών

Με μια λαμπρή και συγκινητική τελετή, γιόρτασαν οι άνθρωποι του Αθηναϊκού, την συμπλήρωση των 15 χρόνων από το έπος της κατάκτησης του EuroCup γυναικών.

Το παρών έδωσαν σχεδόν όλες οι αθλήτριες που συμμετείχαν στην μυθική ομάδα που έφερε το πρώτο και μοναδικό ευρωπαϊκό τρόπαιο στο γυναικείο μπάσκετ, όπως φυσικά και οι συντελεστές εκείνης της ομάδας.

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Αθηναϊκού αναφέρει σχετικά για την γιορτή που διοργάνωσε:

«Το ζήσαμε το 2010, και το ζήσαμε ξανά σήμερα. Ο χρόνος δε γύρισε πίσω. Ήταν σα να μην πέρασε ποτέ, με τις παίκτριες αγκαλιασμένες να παρακολουθούν το θαύμα τους.

O χρόνος γύρισε 15 χρόνια πριν. Στον Απρίλιο του 2010. Στο ίδιο γήπεδο, το κλειστό Γυμναστήριο, «Δ. Καλτσάς». Με τα ίδια πρόσωπα. Με όλους όσοι έγραψαν την πιο λαμπρή σελίδα στο βιβλίο της Ιστορίας του Αθηναϊκού. Με τους ανθρώπους που οδήγησαν την ομάδα στην κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού, μέχρι σήμερα, ευρωπαϊκού τροπαίου στο ελληνικό μπάσκετ γυναικών: Το EuroCup!

Και ήταν σχεδόν όλοι και όλες εκεί, για να παραλάβουν τα τιμητικά βραβεία από τον Περιφερειάρχη και επικεφαλής της Διοικούσας Επιτροπής του 2010 κ. Νίκο Χαρδαλιά και τον πρόεδρο του Αθηναϊκού ΑΣ Βύρωνα, κ. Νίκο Ραμαντάνη, στη ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση του σημερινού αγώνα Βαλένθια-Αθηναϊκός Qualco.

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, Κώστας Κρατημένος, Κώστας Πετρόπουλος και Δημήτρης Ταραζόνας, oι τότε αθλήτριες, Δήμητρα Καλέντζου, Λολίτα Λύμουρα, Όλγα Χατζηνικολάου, Βίκυ Βολωνάκη, Gintare Petronyte, Πόλυ Σαρέγκου, Ζωή Κεχαγιά, Αφροδίτη Κοσμά, Κατερίνα Χαλικιά, Βάγια Μερισιώτη, Ruth Riley Hunter και Irena Vizbariene.

Οι προπονητές Τζώρζης Δικαιουλάκος (head coach το 2010), Γιάννης Κτιστάκης (assistant coach), Γιώργος Καραμβάλης (assistant coach). Ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης Βαγγέλης Ανυφαντής, o Team Manager Σωκράτης Ηλιάδης, o Athletic Trainer Χρήστος Πουλής, ο γιατρός Δημήτρης Τσούκας, ο γιος του Δημήτρη Κατσούρα στο πρόσωπο του οποίου τιμήθηκε ο αείμνηστος και αλησμόνητος φροντιστής της ομάδας, Άρης Κατσούρας.

Τι κι αν απουσίασαν η Candice Wiggins, Latoya Davis, Nicole Soulis και Τερέζα Κανέλλου, η κάθε μία για διαφορετικό λόγο; Ήταν σα να βρίσκονταν εκεί! Μαζί με την τωρινή ομάδα του Αθηναϊκού Qualco, τους φιλάθλους που γέμισαν το γήπεδο, τα παιδιά, τις νέες αθλήτριες πάνω στις οποίες θα μπουν οι βάσεις για την επόμενη γενιά της γυναικείας ομάδας του Αθηναϊκού. Εκείνης που μπορεί να ονειρεύεται ότι κάποια μέρα μπορεί και αυτή να «πατήσει» στην κορυφή της Ευρώπης!

Το χειροκρότημα στο τέλος, η αφιέρωση στον Άρη Κατσούρα και το δυνατό «Αθηναϊκός» στο τέλος θα συνοδεύουν όσους τα έζησαν για καιρό ακόμα…»