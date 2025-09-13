Hayate για Γιάννη: «Δεν υπάρχει μπασκετικά, τον έπαιξαν άμυνα και τελείωσε» (vid)

Ο «αρχηγός», εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του Έλληνα μπασκετμπολίστα, λέγοντας πως δεν υπάρχει μπασκετικά και πως στο NBA ανεβάζουν τις μετοχές του για να πουλήσουν μπλουζάκια.
Όλα όσα ανέφερε ο γνωστός streamer
«Είναι δυνατόν δύο μέτρα νταγλάρι, θηρίο, τέρας της φύσης, να σου ρίχνει τάπα ένας ψηλολέλεκας; Αντί να καρφώσει μέσα στην μούρη του και να το θυμάται για πάντα. Είναι δυνατόν να κατεβαίνεις από το NBA και να σε ταπώνουν, που είναι και πιο κοντοί; Δεν γίνονται αυτά.
Να πηδήξει πάνω από το κεφάλι τους, όπως πηδούσε ο Τζόρνταν. Ο Γιάννης τον παίξανε άμυνα και τελείωσε. Μην κοιτάς στο NBA που δεν τον παίζουν άμυνα. Έχεις δει κάνα παιχνίδι στο NBA; Ανεβάζουν τις μετοχές του Αντετοκούνμπο για να πουλήσουν μπλουζάκια. Δεν υπάρχει μπασκετικά. Υπάρχει ένας σούπερ αθλητής που έμαθε να καρφώνει και να έχει ένα μέτριο σουτ....»
@dripexchange
@HayateArmy #hayatearmy #arxigos #αρχηγος #antetokounmpo #giannisantetokounmpo♬ original sound - dripexchange