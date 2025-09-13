Ίωση και ο Χολμς, θα ταξιδέψει στην Αυστραλία τις επόμενες ημέρες

Το φετινό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα διεξαχθεί στην Αυστραλία και απόψε (13/9, 23:10) ο Παναθηναϊκός AKTOR θα ξεκινήσει το ταξίδι του. Ο Τι Τζέι Σορτς δεν βρίσκεται με την αποστολή, όπως αποκάλυψε η Magic Euroleague, καθώς ταλαιπωρείται από βαριά ίωση και θα χρειαστεί χρόνος για να βρεθεί ξανά στο 100%.
Ωστόσο, δεν θα είναι ο μόνος παίκτης που δεν θα ταξιδέψει απόψε. Και ο Ρισόν Χολμς κόλλησε ίωση και έτσι δεν θα είναι στην αποψινή πτήση. Ωστόσο, θα κάνει το ταξίδι κανονικά τις επόμενες ημέρες για να ενσωματωθεί στην αποστολή.