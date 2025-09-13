Κάραϊτσιτς: «Να πολεμήσουμε για τον Άρη - Καλή επιτυχία στην Ελλάδα»

Μετά τη φιλική ήττα του Άρη από τον Προμηθέα, ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς τόνισε πως όλοι πρέπει να παλέψουν για την ομάδα. Ακόμη, ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Ελλάδα για τον μικρό τελικό κόντρα στην Φινλανδία στο Eurobasket.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Περιμένουμε να επιστρέψει ο Νίκος Ζήσης, να αξιολογήσουμε την κατάσταση και με την ευκαιρία να ευχηθώ καλή επιτυχία στην εθνική Ελλάδος στο τελευταίο της παιχνίδι. Το μότο μου από όταν ήρθα στην ομάδα είναι το “αίμα, δάκρυα και ιδρώτας".

Μεγάλο ευχαριστώ στους διαιτητές για την διοργάνωση και την βράβευση στον Νίκο Γκάλη.

Είμαστε καινούργια ομάδα που πρέπει να βρει τα πατήματα της. Και πρέπει να πολεμήσουμε για τον σύλλογο και αυτούς τους οπαδούς. Πρέπει να βάλουμε πίεση για να πετύχουμε τους στόχους μας, γιατί η ομάδα τα τελευταία 20 χρόνια έχει περάσει δύσκολα και θέλουμε να τους δώσουμε μια χαρά».