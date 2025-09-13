Με 33 πόντους του Χατζηλάμπρου μεγάλη νίκη-πρόκριση ο Ερμής Λαγκαδά

Το Κύπελλο Ανδρών 2025–26 έκανε σήμερα την πρεμιέρα του, με την Α’ φάση της διοργάνωσης να περιλαμβάνει ομάδες από τη National League 1 και τη National League 2.

Πρεμιέρα σήμερα στο Κύπελλο Ελλάδας και την αυλαία άνοιξε η αναμέτρηση μεταξύ Κρόνου Αγίου Δημητρίου και Ιονίου, όπου ο Κρόνος επικράτησε με σκορ 80-45, παίρνοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Τη πρόκριση πήρε και ο Ερμής Λαγκαδά επί των Πανθήρων Κατερίνης με τον 17χρονο Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, ένα από τα νέα μεγάλα αστέρια του ελληνικού μπάσκετ, να έχει 33 πόντους με 6 τρίποντα. Ο Χατζηλάμπρου είναι στον Ερμή με διπλό δελτίο από τον Άρη.

Αναλυτικά τα ματς:

National League 1

10. Έσπερος ΓΣ Λαμίας – ΑΟ Αμύντας 92-97

11. ΑΣ Απόλλων Πάτρας – ΕΑ Προμηθέας 91-77



12. ΑΟ Π. Φαλήρου – ΚΟ Χολαργού 62-66



13. Πανελλήνιος ΓΣ – ΑΕ Ν. Κηφισιάς 63-70



14. ΑΜ Ελευσίνας – Εθνικός Λιβαδειάς 74-67

15. ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Ιόνιος ΑΣ 80-45



16. ΧΑΝΘ – ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας 66-82



17. ΑΣ Πανόραμα – ΓΣ Ελευθερούπολης 58-70

2η Αγωνιστική, Τετάρτη 17/09/25

Όμιλος Νότου

22. Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΚΟ Χολαργού

23. Αμύντας – Ακαδημία Ελευσίνας

24. ΑΕ Ν. Κηφισιάς – Απόλλων Πάτρας

Όμιλος Βορρά

25. ΓΣ Ελευθερούπολη – Ιωνικός Ιωνίας



Αναλυτικά οι αγώνες



ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Ιόνιος ΑΣ 80-45



Διαιτητές: Σπυρόπουλος, Αλεξόπουλος, Παπαγεωργίου



Δεκάλεπτα: 17-11, 44-21, 64-35, 80-45



Κρόνος (Καράμπας):Deloney 12 (2), Τουτζιαράκης 4, Παπαδιονυσίου 10 (1), Πιουσκουλόγλου 3 (1), Μοτσενίγος 11 (3), Τσουργιάννης, Σουγλέρης 4, Μαστόρος, Καραλευθέρης 11 (1), Τσάβος 11 (1), Ψημίτης 14 (4), Τσάμης



Ιόνιος (Μούτσιος): Κατσάρος 3 (1), Γεωργιάδης 16, Τσιαβές 6 (2), Σπινουλάς 10 (2), Σουκεράς 10 (2), Περατίνος

Παλαιό Φάληρο-ΚΟ Χολαργού 62-66

Διαιτητές: Ζακεστίδης-Βαγγάλης-Ρώτας

Δεκάλεπτα: 14-15, 28-33, 44-46, 62-66

Παλαιό Φάληρο (Σορώτος): Καρακώστας 14 (1), Κοντούδης, Κακαρούχας, Παπαδημητρίου 10, Τσορμπατζόγλου, Τζάιδας 12 (1), Στάθης 6 (2), Λάκοβ 14 (3), Κουγιουμούτζης 2, Λάτσης, Καλογερίας 4.

ΚΟ Χολαργού (Θωμόπουλος): Ζαβιτσάνος 7, Κατσώρης, Ιωακειμίδης 16 (2), Χατζηνικόλας 16 (2), Οικονόμου 6, Λούκας, Παπαγεωργόπουλος, Αλεξιάδης, Βασιλαντωνάκης 11, Πατεράκης, Δόξας 10.

Ελευσίνα-Εθνικός Λιβαδειάς 74-67

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Βελέντζας-Μπον

Δεκάλεπτα: 25-28, 41-40, 59-54, 74-67

Ελευσίνα (Ψυχογιόπουλος): Έξαρχος, Αϊβαζίδης 2, Αμπατζάς 16 (2), Ουκπεμπόρ 10, Νάσσης 7 (1), Χαρούνι, Μαργέλης 6 (1), Ζαρμακούπης 19 (1), Τουμαζάτος 5 (1), Χαρούνι 9 (1),

Εθνικός Λιβαδειάς (Μπάρτζος): Γαρμπής 1, Αναστασόπουλος 5 (1), Καρακατσάνης 13 (2), Καλημέρης 7, Κουτσούμπας, Γκάτζιας 9, Μολφέτας 3 (1), Μολές 2, Ζαρκαδούλας 11 (3), Αμβράζης 4, Βουδούρης 12.

Πανελλήνιος-ΑΕ Ν. Κηφισιάς 63-70

Διαιτητές: Αργυρούδης-Παπαδόπουλος Χρ.-Σπυρλιδάκης

Δεκάλεπτα:16-15, 37-33, 47-50, 63-70

Πανελλήνιος (Μάντζαρης): Χρήστου 9 (1), Βερτζάγιας, Αρφαράς 2, Ράγκος 8, Μόσιαλος, Δρίτσας 9 (1), Μέξης 3, Μοίρας 6, Σμίθσον 13, Κωστόπουλος 3 (1), Κατιάκος 2 (1), Καλαντζή 8.

ΑΕ Ν. Κηφισιάς (Καρατζάς): Χαϊκάλης 11 (3), Μάντσιτς 2, Γρυλλής, Σπανός, Καπρής 10 (2), Παπανικολάου 13 (1), Τβρντίτς 14 (2), Κοντός 4, Ζήρος 2, Μαραγκουδάκης 14.



ΧΑΝΘ-Ιωνικός Ιωνίας 66-82

Διαιτητές: Δέλλας-Εκίζογλου-Αθανασιάδης Αθ.

Δεκάλεπτα: 20-19, 39-30, 56-57, 66-82

ΧΑΝΘ (Μπουσβάρος-Κομποδιέτας): Ανδρέου 10, Αγκοτς 17, Γκοτζαμανίδης 2, Μελαδιανός 14(2), Ανδρικάκης, Ιωαννίδης 13(4), Φουκαράκης, Παπαδόπουλος 10(2), Ντόντης, Μπόλης.

Ιωνικός Ιωνίας (Γουλτίδης): Κουτουξίδης 10(2), Παπασάβογλου 5(1), Τσακτσίρας 9, Κελεσίδης 15(3), Ελευθεριάδης 4, Αχτσης 12(4), Μπένας 2, Γκιφόπουλος 14(2), Φόρογλου 9(1), Τσαρτσάλης 2, Τσιμερίκας

Απόλλων Πάτρας – ΕΑ Προμηθέας 91-77

Διαιτητές: Μαρινάκης-Κωνσταντινίδου-Λιαρομμάτης

Δεκάλεπτα: 25-26, 49-40, 73-58, 91-77

Απόλλων Πάτρας (Ελευθεριάδης): Τζάστιν 23 (3), Χείλαρης 8 (1), Παπαφωτίου, Παύλος, Μανάκας 3, Σταμάτης 10 (2), Ανέστης 14 (1), Ζούμπος 16 (4), Αθανασόπουλος 2, Κώττας 15,

ΕΑ Προμηθέας 2014 (Ντάγιος): Σοϊλεμετζίδης 18 (3), Τσίπας 12, Οικονομίδης 6, Πούλος 10, Αλεξανδρόπουλος 2, Σκληρός 2, Ράλλης, Πρέκας 12 (3), Κατσίγιαννης, Παπαθεοδώρου, Κιόσια 13, Σταμούλος 2.

Έσπερος ΓΣ Λαμίας-Αμύντας 92-97

Διαιτητές: Ζαχαρής-Καραμπιτσάκος-Κοντοστάθης

Δεκάλεπτα: 21-23, 49-52, 72-66, 92-97

Έσπερος Λαμίας (Σοφογιάννης): Καμαρινός 22 (5), Μουρατίδης 14 (2), Γρούδος 20 (2), Γκιγκαούρι 6 (1), Λάζιτς 15, Πανάγος 12 (3), Μαλανδρής 3 (1), Αργύρης.

Αμύντας (Κουκουνιάς-Ζούπας): Τσιλιμπάρης 3 (1), Μανολοϊλοβιτς 13, Γκίκας 1, Ντουζίδης 26 (4), Στεργιάκης 8 (2), Ιωάννου 16 (2), Δαμιανός 10 (1), Ματζούρος 3, Ναυπλιώτης 14 (4), Χουστουλάκης, Σιταράς 3 (1).



ΑΣ Πανόραμα-Ελευθερούπολη 58-70



Διαιτητές: Αγραφιώτης Γρ.-Κωνσταντινέλλης-Σμπρίνης



Δεκάλεπτα: 18-21, 33-37, 48-57, 58-70



ΑΣ Πανόραμα (Λαζάρου-Ριτζαλέου): Χαλάτσης 3, Μανθόπουλος 9(1), Μισαηλίδης 12, Περιστεράκης 4, Σλιμ-Λόρενς 10, Καλαμπάκας 7(1), Πυδαράκης 5(1), Κωστίκας 4, Ρουκουνάκης, Δάρατζης 4, Χαρισόπουλος, Σιδεράς.



Ελευθερούπολη (Σίσκος-Μουλάκης): Γοργόνης 15(2), Σπυριδονίδης 6, Μουτίδης 8, Μπόλδογλου 14(2), Τσέλλος 20(4), Ντίνος 7(1), Μουλλάκης, Ιωαννιδης.

National League 2



03. ΓΣ Γαργαλιάνων – ΑΟ Αχαγιά 82 81-70



04. ΑΕ Βαρθολομιού – ΑΣ Κώων Ιπποκράτης 78-69



05. ΓΕ Αγίων Αναργύρων – ΑΓΟ Ρεθύμνου 82-67



06. ΓΑΣΠ Πάνθηρες – ΜΑΣ Ερμής Λαγκαδά 90-110



07. ΜΑΣ Εκπαιδ. Φρυγανιώτη – ΦΟ Πρωτέας Γρεβενών 71-57



08. ΑΟ Προσοτσάνης – ΓΣ Αμπελώνα 1986 82-67



09. ΑΣ Αναγέννηση Καρδίτσας – ΣΚ Σύλλας Λ. Αιδηψού 81-83

2η Αγωνιστική, Τετάρτη 17/09/25

Όμιλος Νότου

18. ΑΕ Βαρθολομιού – ΓΕ Αγίων Αναργύρων

19. ΓΣ Γαργαλιάνων – ΑΣΕ Δούκα

Όμιλος Βορρά

20. ΜΑΣ Ερμής Λαγκαδά – ΣΚ Σύλλας Λ. Αιδηψού

21. ΜΑΣ Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη – ΑΟ Προσοτσάνης

Αναλυτικά οι αγώνες

ΓΣ Γαργαλιάνων-ΑΟ Αχαγιά 82 81-70

Διαιτητές: Ρίζος, Νάστος, Μπακετέα

Δεκάλεπτα: 26-12, 43-34, 67-49, 81-70

Γαργαλιανοι (Γκαβανόπουλος): Δαμιανάκος 12(4), Βουκίσεβιτς 18(1), Τασσόπουλος 10(2), Γαβρίλης 10(1), Νικολιδάκης 7, Γυφτάκης 11(3), Ψαρόπουλος 4, Μακαριάδης 3(1), Καστανιώτης 6, Γιαννόπουλος, Αρβανίτης.

Αχαγιά (Γκοργκόλης): Γοργότσης 14, Πέτροβιτς 14(2), Οικονομόπουλος 13(1), Σούλκο 19(1), Πανόπουλος 5, Σταθόπουλος, Στάθης 2, Κούτρας 1, Ταρναρής, Χρήστου, Ροκανάς 2.

ΑΕ Βαρθολομιού-ΑΣ Κώων Ιπποκράτης 78-69

Διαιτητές: Λογοθέτης-Τσακιράκη-Μολάνο

Δεκάλεπτα: 16-15, 44-34, 53-53, 78-69

Βαρθολομιό (Καρύδας): Αρχιμανδρίτης 3(1), Θανόπουλος 16(4), Νοέας 12, Τριανταφύλλου 9, Συνετός 13(2), Νικολόπουλος 15(1), Ντουλές 8(2), Κατοχιανός 2, Δίπλαρος, Χαντζής.

Ιπποκράτης (Αργυρίου): Σκούφης 10(2), Χρήστου 25(5), Κεφαλάς 10, Γερογιάννης 5(1), Τρύπας 6(2), Μανωλάκης 9, Δρόσος Π. 2, Δρόσος Ζ., Φραγκισκάτος, Κιοσέογλου, Χατζηγιακουμής 2.

ΓΕ Αγίων Αναργύρων-ΑΓΟ Ρεθύμνου 82-67

Διαιτητές: Κηπώσης, Ψύχας, Σκάρας

Δεκάλεπτα: 22-27, 41-42, 66-55, 82-67

Άγιοι Ανάργυροι (Πουτουλίδης): Κουλούρης 7(2), Μαγουλάς 19, Σιώμος 16, Νάνος 14(1), Νικολόπουλος 11(1), Κεφαλάς 4, Καπινιάρης 4, Γούνης 2, Νέζης 5(1), Χριστόδουλος, Κουλούρης, Ρόκα.

Ρέθυμνο (Κουμουλός): Παπαβασιλείου 15(3), Σκουλαριώτης 6(1), Μαρτίνα 16(1), Στέβοβιτς 2, Ζουμπουλάκης, Μπορμπίδης 13(3), Φωτάκης 5, Γιάννης 2, Βλαχάκης 6(1), Ασουμανάκης, Μελιδονιώτης 2, Λαγουδάκης.

Πάνθηρες Κατερίνης-Ερμής Λαγκαδά 90-110

Διαιτητές: Καντερές-Σελεβός-Δανιηλίδης

Δεκάλεπτα: 19-21, 40-47, 59-82, 90-110

Πάνθηρες Κατερίνης (Χρυσίδης): Αναγνώστου, Βαρβούτης, Βουρτζούμης 12(4), Ζιάκος, Κωνσταντόπουλος 3, Πετμεζάς, Κουτσικας, Τσιρογιάννης 39, Μουμογλου 3, Μάρας 2, Ζαδές 2, Μπίσμπας 29(7).

Ερμής Λαγκαδά (Κεσαπίδης): Παπαδόπουλος 1, Φουλλίδης, Σπυριδωνίδης 5(1), Σίλμπερστάιν Γ. 11(1), Σίλμπερστάιν Ε. 8(2), Χατζηλάμπρου 33(6), Κακαβικάκης 6(1), Παυλίδης 2, Σιμεόνοβ 11(1), Μεσσηνιώτης 16(1), Ρέιντεν 17.

Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη-Πρωτέας Γρεβενών 71-57

Διαιτητές: Ταρενίδης-Τογανίδου-Χατζηπαναγιώτου

Δεκάλεπτα: 17-12, 29-27, 49-41, 71-57

Φρυγανιώτη (Χατζηκυριακίδης): Καμαριώτης 19(3), Ξενιτίδης 11(1), Μπρόζος 4, Κούντας 16(1), Αναστασόπουλος 10(1), Μπέλλης 2, Καραμούζας 2, Σκούμας 7(1), Αποστολίδης, Κεχαγιάς, Φιλλιούδης.

Πρωτέας (Μιχαηλίδης): Μοιραλιώτης 10(2), Δημακας 9, Κρίπτσι 8, Τσιγγενόπουλος 12(1), Ντινάκης 2, Τζόκας 9(1), Χρυσανθόπουλος 7, Πιζανιάς, Σαλταρίκος, Ασλανίδης.

Προσοτσάνη-Αμπελώνας 82-67

Διαιτητές: Νέδογλου-Δημούδης-Ράπτης

Δεκάλεπτα: 25-9, 42-27, 65-46, 82-67

Προσοτσάνη (Καραϊσκάκης-Πολυμένης): Καραϊσκάκης 11, Στυλίδης 14, Κάτος 17(3), Λόγυρος 13(1), Καβαργύρης 15, Πορφυριάδης 2, Γαϊτανίδης 5(1), Κουτσίδης 3(1), Οικονόμου, Πασδέρης, Κοτρώνης 2.

Αμπελώνας 1986 (Φόρος-Πολυχρονιάδης): Καραδήμας 24, Κολότσιος 9(1), Λόλας 7, Βαβάτσικος 7(1), Καρπούζας 2, Καραδήμος 3, Λιάπης 7(1), Αγγελόπουλος 5(1), Τεκούσης 3, Κίτσιος, Αχμάτι.

Αναγέννηση Καρδίτσας-Σύλλας Αιδηψού 81-83

Διαιτητές: Μαραμής-Γιατρόπουλος-Πάνος

Δεκάλεπτα: 21-16, 39-36, 58-64, 81-83

Αναγέννηση Καρδίτσας (Κρομμύδας): Τσιλούλης 25(1), Παππάς 19(4), Χαβουτσάς 10, Αναστασόπουλος 8, Γκρίφιθ 8, Μικές, Ψυχογιός, Πανταζής 2, Μοσχόπουλος 9(3), Τσούκας.

Σύλλας Λ. Αιδηψού (Ζαρανικόλας): Παπαδάκης 13, Τσούμας 23(1), Παπαντωνίου 15(1), Κιαπέκος 1, Παράτσα 15(1), Ρούζιος 4(1), Κοχλιαρίδης 3(1), Δελεντζές 4, Χασιώτης 5(1), Λιάκος.