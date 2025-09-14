Eurobasket: Τουρκία και Γερμανία παλεύουν για το χρυσό, κόντρα στην Φινλανδία η Ελλάδα για το χάλκινο

Τουρκία και Γερμανία θα αναμετρηθούν για το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket, ενώ Ελλάδα και Φινλανδία θα κοντραριστούν για το χάλκινο.

Το Eurobasket 2025 πλησιάζει στο τέλος του. Την Κυριακή (14/9) θα διεξαχθεί ο μεγάλος και ο μικρός τελικός της διοργάνωσης.

Πρώτα θα γίνει το παιχνίδι της τρίτης θέσης. Στις 17:00 η Ελλάδα θα κοντραριστεί με την Φινλανδία. Η «επίσημη αγαπημένη» θέλει να επιστρέψει στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια, ενώ οι Φινλανδοί θέλουν να... μπουν στον χάρτη. Φυσικά, θα ξεχωρίσει η «μάχη» του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Λάουρι Μαρκάνεν.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 21:00, θα γίνει το τζάμπολ του μεγάλου τελικού. Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν θα αναμετρηθεί με την Γερμανία του Άλεξ Μουμπρού. Και οι δύο ομάδες είναι αήττητες στην διοργάνωση και θα δώσουν το... 200% για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Τα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι αυτά των Άλπερεν Σενγκούν και Ντένις Σρέντερ, με τα δύο ρόστερ να είναι γεμάτα από αστέρια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

17:00 Ελλάδα - Φινλανδία

21:00 Τουρκία - Γερμανία

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!