Ο Προμηθέας αποδείχθηκε ανώτερος και επικράτησε μέσα στη Θεσσαλονίκη του Άρη (67-77) για το τουρνουά «Μαυροσκούφεια».

Με τέσσερις πόντους του Forbes ο ΑΡΗΣ Betsson ισοφάρισε σε 8-8 και με τρίποντο του Kulboka έγινε το 15-12. Οι Πατρινοί απάντησαν με σερί 0-9 για το 15-21 και το δεκάλεπτο έληξε στο 17-21.

Με τον Jones να φτάνει τους 6 πόντους, οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν σε 24-24. Ο Προμηθέας ξαναπήρε τα ηνία και ξέφυγε με 8 πόντους (27-35), πριν ο ΑΡΗΣ Betsson, με τον Καζαμία να δίνει λύσεις σε άμυνα και επίθεση και τον Μήτρου – Λονγκ να συμπληρώνει 9 πόντους, επιστρέψει με 34-35. Το ημίχρονο έληξε στο 36-38.

Ο Jones έγινε διψήφιος (10π.) και ο ΑΡΗΣ Betsson μείωσε σε 40-41. Με σκορ από τους Harrell, Kulboka, η ομάδα του Bogdan Karaicic έμεινε κοντά (47-50), πριν οι φιλοξενούμενοι, όντας εύστοχοι έξω από τα 6.75, ξεφύγουν με 48-57 στο 30’.

Ο ΑΡΗΣ Betsson δεν κατάφερε να φτάσει τον Προμηθέα, ο οποίος έκανε το 58-68. Με τρίποντο του Forbes οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 65-72, αλλά δεν είχαν χρόνο για την αντεπίθεση.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 36-38, 48-57, 67-77.

ΑΡΗΣ BETSSON: Μήτρου - Λονγκ 14 (1τρ., 4ρ., 3ασ., 3κλ.), Jones 16 (1τρ., 3ρ., 3ασ.), Forbes 12 (1τρ.), Forrester 5 (5ρ., 2κοψ.), Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 6 (4τ.), Καζαμίας 3 (3ρ.), Enoch 1 (7ρ.), Harrell 4 (3ρ.), Αντετοκούνμπο, Kulboka 6 (2τρ.).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA: Hammonds 16 (4), Coleman 18 (2), Πλώτας, Μπαζίνας 7 (1), McCullum 11 (1), Λάγιος 3, Κομνιανίδης 2, Καραγιαννίδης 3, Paulicap 2, Macura 3 (1), Σταυρακόπουλος 12 (4).