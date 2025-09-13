Ιμπραχίματζικ: «Παίζει ρόλο η ποιότητα και το βάθος του ρόστερ - Θα είναι μεγάλο παιχνίδι»

Ο Άλαν Ιμπραχίματζικ, ο συνεργάτης του Άλεξ Μουμπρού, τόνισε πως στον τελικό του Eurobasket θα παίξει μεγάλο ρόλο το βάθος και η ποιότητα των ρόστερ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Η ποιότητα και το βάθος στο ρόστερ παίζουν ρόλο. Η συγκέντρωση είναι παράγοντας που μας κάνει πολύ καλούς πάνω στο παρκέ και μας δίνει αυτοπεποίθηση. Η Τουρκία παίζει πολύ καλό τουρνουά, έχει τον Σενγκούν, έναν κυρίαρχο σέντερ,. Θα είναι μεγάλο παιχνίδι αναμφίβολα».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!