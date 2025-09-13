Όσμαν: «Σεβόμαστε την Γερμανία - Θα δώσουμε ό,τι έχουμε για να κερδίσουμε»

Ο Τζέντι Όσμαν στις δηλώσεις του ενόψει του τελικού της Τουρκίας με την Γερμανία τόνισε πως η ομάδα του θα κάνει ό,τι μπορεί για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Περιμένουμε πραγματική μάχη αύριο. Δύο αήττητες ομάδες θα συναντηθούν στον τελικό. Θα είναι ωραίο ματς. Είμαστε έτοιμοι, δουλέψαμε για αυτή τη στιγμή και όλοι είναι ενθουσιασμένοι. Θα παίξουμε κόντρα σε μία πολύ καλή ομάδα, τους σεβόμαστε. Αλλά αύριο ερχόμαστε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να δώσουμε ό,τι έχουμε και να κερδίσουμε το Ευρωμπάσκετ».

Για το πλεονέκτημα της ομάδας του και αυτό που φοβάται από την Γερμανία: «Ο τρόπος με τον οποίον παίξαμε από την αρχή του τουρνουά, η σκληράδα μας αλλά και η ομαδικότητά μας θα είναι σημαντικά αύριο. Τα πάμε καλά, παίζουμε εξαιρετικά και ελπίζω να κάνουμε το ίδιο και αύριο».

Για το πώς σέβεσαι τον αντίπαλο την ίδια ώρα που θες να είσαι επιθετικός απέναντί του: «Τους σεβόμαστε πολύ. Η Γερμανία είναι η παγκόσμιο πρωταθλήτρια. Έχει τρομερό ρόστερ. Τρομερούς παίκτες όπως ο Βάγκνερ, ο Σρέντερ, ο Τάις, ο Ομπστ. Είμαστε τρομερή ομάδα και έχουμε δείξει σε αυτό το τουρνουά ότι μπορούμε να παίξουμε κόντρα σε φαβορί όπως η Σερβία, η Ελλάδα, η Λετονία. Θα βγούμε έξω και θα παίξουμε το καλύτερό μας ματς. Δεν έχει σημασία ποιον θα αντιμετωπίσουμε στον τελικό, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

