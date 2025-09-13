Αταμάν για το post της Τουρκίας: «Αυτός που το έκανε απολύθηκε»

Ο Εργκίν Αταμάν στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού της Τουρκίας με την Γερμανία αναφέρθηκε στην επίμαχη ανάρτηση μετά τη νίκη κόντρα στην Ελλάδα.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Τα social media είναι πολύ επικίνδυνα γιατί μερικές φορές είναι υπό τον έλεγχο κάποιων ανθρώπων που δεν έχουν εμπειρία. Έμαθα για αυτό το πράγμα περίπου δύο ώρες πριν. Έκαναν αυτό το post στις 2 το πρωί και κανένας δεν το γνώριζε. Όταν η Ομοσπονδία το έμαθε, απέλυσε το άτομο που το έγραψε και διέγραψε το post και παράλληλα απολογήθηκε. Συμφωνώ απόλυτα ότι αυτό το post δεν ήταν σωστό. Δυστυχώς, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν μερικές φορές στα social media.

Χθες ήταν ήρεμα και μετά το παιχνίδι οι Τούρκοι με τους Έλληνες φιλάθλους. Όλοι ξέρουν ότι μερικές φορές υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα μεταξύ των δύο χωρών αλλά οι δύο ομοσπονδίες έχουν πολύ καλή σχέση. Και πολλοί παίκτες μου είναι εκεί, είναι μόλις ένα άτομο που το έκανε αυτό, στις δύο το βράδυ, ίσως με συναίσθημα και αμέσως όταν κατάλαβε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τον απέλυσαν.

Δεν είναι πλέον εδώ, τον έστειλαν στην Τουρκία και κατέβασαν τη δημοσίευση. Έχω πολλούς φίλους στην Ελλάδα, ξέρω ότι νιώθουν άσχημα γιατί έχασαν και όπως ξέρετε χθες, όταν νικήσαμε αυτό το ιστορικό παιχνίδι, δεν είχα περισσότερη χαρά, δεν έκανα τις γροθιές μου σεβόμενος τους Έλληνες φίλους μου και την Ελλάδα, αλλά είμαι έτοιμος για γροθιές αύριο, όταν πάρω το Κύπελλο».

