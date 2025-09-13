Αταμάν: «Μετά τα όσα έζησα στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός δεν έχω άγχος, είμαι ο καλύτερος προπονητής της 10ετίας»

Ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του τελικού του Ευρωμπάσκετ ανάμεσα στην Τουρκία και τη Γερμανία, τονίζοντας πως δε νιώθει άγχος μετά τα όσα έζησε στους τελικούς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό.

«Έχουμε κάνει ένα τέλειο τουρνουά. Παίξαμε σε κάθε ματς με το ίδιο τέμπο, την ίδια επιθετικότητα και απολαμβάνουμε το να παίζουμε. Κάθε ματς ήταν τελικός, γιατί αν χάσεις έναν αγώνα δεν θα παίξεις αύριο. Θα είναι ακόμα ένας τελικός για εμάς. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τον ευρωπαϊκό τίτλο. Έχουμε σεβασμό για την γερμανική ομάδα. Είναι οι τελευταίοι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Έχουν έμπειρους παίκτες, τα τελευταία 4-5 χρόνια παίζουν μαζί στο κορυφαίο επίπεδο αλλά προετοιμαστήκαμε και πιστεύω οι παίκτες μου θα είναι 100% έτοιμοι αύριο να κερδίσουν ακόμα ένα ματς και να πάρουν το τρόπαιο».

Για το πλεονέκτημα της ομάδας του και αυτό που φοβάται από την Γερμανία: «Το πλεονέκτημά μας είναι ότι παίξαμε πολύ σημαντική ματς κόντρα σε μεγάλες ομάδες, όπως η Σερβία, η Λιθουανία και η Ελλάδα. Σε κάθε ματς παίξαμε με την ίδια στρατηγική, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε αύριο. Δε θα κάνουμε τίποτα ξεχωριστό. Αλλά το πλεονέκτημά μας είναι ότι παίξαμε σαν ομάδα, κάναμε τα πάντα σαν ομάδα και αυτό θα είναι το πλεονέκτημά μας».

Για το πώς σέβεσαι τον αντίπαλο την ίδια ώρα που θες να είσαι επιθετικός απέναντί του: «Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τη Γερμανία. Έδειξε την ικανότητά της στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που κατέκτησε. Έχει καλούς παίκτες, παίζουν χρόνια μαζί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τώρα είναι αήττητοι. Πιστεύω ότι η ομάδα μου είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή. Είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε».

Για ματς στο DBB Super Cup που έχασαν κόντρα στην Γερμανία: «Καταλάβαμε την ικανότητά μας σε αυτό το ματς. Μετά από αυτό τον αγώνα καταλάβαμε πως δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε κόντρα απέναντι στην Ελλάδα, την Σερβία, την Γερμανία. Είναι άθλημα και κάποιες φορές έχει σημασία η καθημερινή εμφάνιση είναι πολύ σημαντική. Ξέρουμε ότι είμαστε στο ίδιο επίπεδο με την Γερμανία και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό ματς και να κερδίσουμε το ματς».

Για το τί διαιτησία θα ήθελε να δει στον τελικό: «Είναι ο τελικός του Ευρωμπάσκετ. Θα το δουν ζωντανά περισσότερες από 1000 χώρες και η Αμερική. Πάντα περιμένουμε ότι οι διαιτητές είναι συγκεντρωμένοι για να μη κάνουν μεγάλα λάθη. Στο μπάσκετ όπως οι παίκτες έτσι και οι διαιτητές κάνουν λάθος κάποιες φορές. Είναι τελικός. Ελπίζω οι παίκτες μου θα κάνουν λιγότερα λάθη, όπως και οι διαιτητές. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι διαιτητές, δεν με νοιάζει ποιοι θα είναι. Αλλά πρέπει να ξέρουν πως αυτές είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στο τουρνουά και το πιο σημαντικό είναι ποια ομάδα θα παίξει καλύτερα και θα αξίζει να κερδίσει χωρίς παρέμβαση από την διαιτησία».

Για το αν νιώθει περισσότερη πίεση πριν τον τελικό της Euroleague ή του Ευρωμπάσκετ: «Πριν από κάθε ματς μιλάω με τους βοηθούς μου. Πριν λίγο μου είπαν πως όλοι είναι αγχωμένοι, η Ομοσπονδία. Τους είπα ότι είχα στρες ίσως στον πρώτο μου τελικό της Euroleague. Μετά από αυτό κάθε ματς είναι ίδιο. Δεν έχω στρες, είναι αγώνας μπάσκετ. Προσπαθώ να κοουτσάρω την ομάδα μου με τον καλύτερο τρόπο. Οι παίκτες μου δεν έχουν μεγάλο στρες. Αστειευτήκαμε με τον Όσμαν πριν έρθουμε εδώ ότι έχουμε την εμπειρία από την ατμόσφαιρα από τους τελικούς Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, μεγάλη αντιπαλότητα. Για εμάς αυτό το ματς δεν έχει στρες. Μετά από την εμπειρία που είχαμε στους τελικούς στην Αθήνα».

Για το ότι παίζει τελικός εκτός της Τουρκίας και για το τί σημαίνει για το τουρκικό μπάσκετ ότι η Φενερμπαχτσέ κατέκτησε την Euroleague: «Είναι πολύ σημαντικό για το τουρκικό μπάσκετ γιατί οι τουρκικές ομάδες κάνανε τρομερές πορείες τα τελευταία 10 χρόνια στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Δυστυχώς η εθνική δεν είχε καλά αποτελέσματα μετά το 2001 και το 2010 που έπαιξε στους τελικούς. Αύριο θα είναι διαφορετικά. Χάσαμε αυτούς τους δύο τελικούς, αλλά δεν μου αρέσει να χάνω στους τελικούς. Αν είμαι σε τελικό, θα κερδίσω».

Για το αν τον έκανε καλύτερο προπονητή η εμπειρία στην εθνική: «Όλοι οι άνθρωποι, κάθε μέρα μπορούν να μάθουν κάτι. Το ίδιο και για εμένα. Κάθε μέρα, με κάθε γκρουπ μπορώ να μάθω κάτι. Ίσως είναι ο εγωισμός, ίσως η πραγματικότητα, τα τελευταία 10 χρόνια είμαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Δεν με νοιάζει ποια ομάδα προπονώ, κάνω την ίδια δουλειά όταν προπονούσα στις ομάδες, στην Εφές, στον Παναθηναϊκό, στην Γαλατά. Κάθε φορά κερδίσαμε, κέρδισα ευρωπαϊκά. Τώρα είναι οι ίδιοι παίκτες. Όλοι οι παίκτες μου. Δεν ανακάλυψα τίποτα. Το μόνο διαφορετικό είναι ότι στο κλαμπ πρέπει να μιλάω στα αγγλικά και τώρα απολαμβάνω να μιλάω στην γλώσσα μου. Τα αγγλικά μου δεν είναι τέλεια, οπότε ίσως καταλαβαίνουν καλύτερα τί λέω στα τούρκικα».

Για την επίμαχη ανάρτηση της Τουρκίας: «Τα social media είναι πολύ επικίνδυνα γιατί μερικές φορές είναι υπό τον έλεγχο κάποιων ανθρώπων που δεν έχουν εμπειρία. Έμαθα για αυτό το πράγμα περίπου δύο ώρες πριν. Έκαναν αυτό το post στις 2 το πρωί και κανένας δεν το γνώριζε. Όταν η Ομοσπονδία το έμαθε, απέλυσε το άτομο που το έγραψε και διέγραψε το post και παράλληλα απολογήθηκε. Συμφωνώ απόλυτα ότι αυτό το post δεν ήταν σωστό. Δυστυχώς, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν μερικές φορές στα social media.

Χθες ήταν ήρεμα και μετά το παιχνίδι οι Τούρκοι με τους Έλληνες φιλάθλους. Όλοι ξέρουν ότι μερικές φορές υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα μεταξύ των δύο χωρών αλλά οι δύο ομοσπονδίες έχουν πολύ καλή σχέση. Και πολλοί παίκτες μου είναι εκεί, είναι μόλις ένα άτομο που το έκανε αυτό, στις δύο το βράδυ, ίσως με συναίσθημα και αμέσως όταν κατάλαβε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τον απέλυσαν.

Δεν είναι πλέον εδώ, τον έστειλαν στην Τουρκία και κατέβασαν τη δημοσίευση. Έχω πολλούς φίλους στην Ελλάδα, ξέρω ότι νιώθουν άσχημα γιατί έχασαν και όπως ξέρετε χθες, όταν νικήσαμε αυτό το ιστορικό παιχνίδι, δεν είχα περισσότερη χαρά, δεν έκανα τις γροθιές μου σεβόμενος τους Έλληνες φίλους μου και την Ελλάδα, αλλά είμαι έτοιμος για γροθιές αύριο, όταν πάρω το Κύπελλο».

Για το πώς κρατάει ήρεμους τους παίκτες του για τον τελικό: «Πιστεύω ότι ήταν δύσκολο ματς και για την Γερμανία με την Φινλανδία, η οποία έκανε εξαιρετικό τουρνούα. Δεν είναι εύκολο για εμάς να παίξουμε τον τελικό. Αυτό είναι το πρόγραμμα σε αυτό το τουρνουά. Έχουμε την εμπειρία. Δεν χαλαρώνουμε ποτέ, είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα ήταν από τις καλύτερες ομάδες, ίσως με τον καλύτερο αγώνα. Αυτό το πρωί συγκεντρωθήκαμε στον τελικό. Το ίδιο έκαναν και οι Γερμανοί είμαι βέβαιος γιατί ξέρουν πως είμαστε καλή ομάδα».

Για τον Σαρπ Αταμάν: «Δουλεύει από την προετοιμασία σαν βοηθός. Κάνει σκάουτινγκ, βοηθάει στις προπονήσεις. Κάποιες φορές έχει και τρομερά πράγματα να μου πει πριν τους αγώνες. Έχει μεγάλη εμπειρία, κέρδισε τρεις Ευρωλίγκες μαζί μου. Κάθε φορά ήταν κοντά στον πάγκο, στα αποδυτήρια. Είναι από τους πιο έμπειρους ανθρώπους στο τουρνουά σχετικά με τα τρόπαια. Είναι πιο έτοιμος από όλους μας».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!