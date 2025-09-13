Μίρο Λιτλ: «Τεράστια ευκαιρία κόντρα στην Ελλάδα - Να αναγκάσουμε τον Γιάννη να πάρει δύσκολα σουτ»

Ο Μίρο Λιτλ σε δηλώσεις του ενόψει του αγώνα της τρίτης θέσης της Φινλανδίας με την Ελλάδα ξεκαθάρισε πως είναι μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του. Ακόμη, υπογράμμισε πως πρέπει να δυσκολέψουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Θα έπρεπε να είσαι λίγο σε… παράκρουση αν πίστευες πριν το Ευρωμπάσκετ πως θα φτάναμε να διεκδικούμε μετάλλιο. Έχουμε μια τεράστια ευκαιρία απέναντι στην Ελλάδα, τόσο για το μπάσκετ της Φινλανδίας, όσο και για ολόκληρη τη χώρα.

Πάντα όταν παίζεις έχεις κάτι να χάσεις ή να κερδίσεις. Είτε είναι για την περηφάνια σου, είτε για μετάλλιο, είτε για έναν τίτλο… Πρέπει κάθε φορά να δίνεις ό,τι έχεις».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θα πρέπει να έχουμε ένα πολύ καλό πλάνο, να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε και να είμαστε δυναμικοί απέναντί του. Να τον αναγκάσουμε να πάρει δύσκολα σουτ».

Για το ότι είχε αναμετρηθεί με την ομάδα του Σπανούλη στο πρωτάθλημα Νέων της Euroleague πριν από λίγα χρόνια: «Ο κόουτς Σπανούλης ήταν σπουδαίος παίκτης, έχω δει πολλά από τα highlights του. Τώρα αρχίζει το προπονητικό του ταξίδι, χαίρομαι που θα τον αντιμετωπίσω ξανά. Θυμάμαι σε εκείνο το ματς είχα καλή απόδοση, τότε εκείνος είχε κερδίσει, αλλά ελπίζω αυτή τη φορά να νικήσει η δική μου ομάδα».