Ο Αταμάν που τελικά… κάτι ξέρει και το μπάσκετ που μας δείχνει το δρόμο

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR παρουσιάζει ένα εξαιρετικό σύνολο με την Εθνική Τουρκίας, εξυπηρετώντας το σύγχρονο μπάσκετ, αναδεικνύοντας το ταλέντο σε μια ομάδα που ποτέ δεν ήταν πρώτης γραμμής.

Η Τουρκία λόγω των χρημάτων που ξόδευαν και ξοδεύουν οι ομάδες της, είχε ανέκαθεν καλό συλλογικό επίπεδο. Έτσι έφτασε στους ευρωπαϊκούς τίτλους των τελευταίων ετών από την Αναντολού Εφές και την Φενέρμπαχτσε. Πάντα είχε πρόβλημα στην Εθνική της, επειδή δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί το όποιο ταλέντο διέθετε. Κι αυτό συνήθως ξενόφερτο (μέσω διαβατηρίων).

Ειδικά σε σύγκριση με την Εθνική Ελλάδας, το εγχώριο μπασκετικό προϊόν δεν έμπαινε στο ίδιο «ράφι» με τους Τούρκους. Κάτι που δεν είχε αλλάξει μέχρι και σήμερα, καθώς οι επιτυχίες ακόμη κι αν λείπουν για τη γαλανόλευκη, δεν είχαν έρθει για τους γείτονες. Άρα το στάτους σε επίπεδο μεγεθών δεν διαφοροποιήθηκε.

Οι γείτονες είναι στον τελικό. Η Ελλάδα στον «μικρό» τελικό. Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά συνήθως, μόνο που αυτή τη φορά η ήττα της Εθνικής μας δεν ήταν στις λεπτομέρειες. Ήταν ξεκάθαρη, μπασκετική, νοοτροπίας, χαρακτήρα, ετοιμότητας. Έτσι οι Τούρκοι θα διεκδικήσουν την κορυφή της Ευρώπης, ενώ θα είναι επιτυχημένοι ακόμη κι αν τη χάσουν.

Το στοιχείο που μοιάζει να έχει αλλάξει ριζικά, είναι η μπασκετική λογική και η ικανότητα να συμβαδίσει ο καθένας με την εποχή του. Οι Τούρκοι ειδικά με την εικόνα που παρουσιάζουν στο Eurobasket, το πετυχαίνουν. Παίζοντας σύγχρονα, επιθετικά, με αθλητικούς παίκτες κι έναν προπονητή που εκμεταλλεύεται όλο το ταλέντο που διαθέτει. Ο Εργκίν Αταμάν το καταφέρνει σε μια ομάδα που ποτέ δεν ήταν από τις κορυφαίες της Ευρώπης. Πέρα από ένα τουρνουά που είχε διεξαχθεί στην έδρα της.

Ο Σενγκούν είναι παικταράς, σαφώς. Όπως είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και μάλιστα ως μεγαλύτερο μέγεθος από τον Τούρκο. Ο Λάρκιν προέρχεται από σεζόν με τραυματισμούς, δεν είναι στο καλύτερο επίπεδό του καθώς τα χρόνια αρχίζουν να… βαραίνουν. Υπάρχει ο Όσμαν φυσικά και οι υπόλοιποι μοιάζουν περισσότερο με παίκτες ρόλων και όχι πρωταγωνιστές.

Παίκτες όπως ο Σιπάχι, ο Χαζέρ, ο Κορκμάζ, ο Μπιτίμ, ο Οσμάνι, «δένουν» ένα σύνολο που μπορεί να τρέξει, να παίξει σκληρά, να σουτάρει σε ένα καλό επίπεδο. Αυτά που απαιτούνται στο σύγχρονο μπάσκετ.

Από τον πάγκο δεν υπάρχει προπονητής που θα τους βάλει σε… κουτάκια. Όσο ταλέντο έχει, θα το ξεδιπλώσει. Θα δώσει την ελευθερία κινήσεων και πρωτοβουλία ιεραρχικά στους παίκτες του. Σενγκούν, Λάρκιν, Όσμαν τα πρώτα βιολιά, οι υπόλοιποι ακολουθούν χωρίς να… τρέμουν τα πόδια τους όμως.

Κάπως έτσι και με αθλητικότητα στην άμυνα, απλά μπασκετικά πλάνα, έφτασε η Τουρκία στον τελικό με εντυπωσιακή πορεία. Γι’ αυτό όλοι συζητούν για την Τουρκία, όσο κι αν μας ξενίζει. Όχι, δεν έχουν υπερπαίκτες τουλάχιστον σε μεγαλύτερο βαθμό από εμάς. Απλά αυτοί μέσω του Αταμάν, ακολούθησαν την εποχή τους. Δεν έμειναν στο παρελθόν και την ίδια φιλοσοφία που πλέον θεωρείται απαρχαιωμένη. Κι αν μία στο τόσο φέρνει μια επιτυχία, δεν σημαίνει πως είναι νόμος. Είναι απλά η εξαίρεση στον σύγχρονο κανόνα.

Τι έχει να ζηλέψει η Ελλάδα; Έχουν τον Σενγκούν, έχουμε τον Γιάννη. Έχουν τον Λάρκιν, έχουμε τον Σλούκα. Έχουν τον Όσμαν, έχουμε – ως ελληνικό μπάσκετ κι όχι στο συγκεκριμένο τουρνουά – τον Παπανικολάου, τον Ρογκαβόπουλο, τον Αβδάλα. Ο Μήτογλου ήταν κακός, όμως σε σύγκριση με τον Οσμάνι είναι όντως τόσο χειρότερος; Τον έχουμε δει σε συλλογικό επίπεδο να είναι καθοριστικός σε ντέρμπι, σε Final Four. Ο Λαρεντζάκης είναι παίκτης της… σειράς μπροστά στον Σιπάχι; Ο Χαζέρ σε ποια υπερομάδα παίζει;

Δεν έχουμε υπολογίσει εδώ, το δικό μας προνόμιο του νατουραλιζέ (οι Τούρκοι έχουν τον Λάρκιν). Απλά αυτό το «χαρτί» το… κάψαμε με τον Ουόκαπ. Αν στη θέση του ήταν ένα παιδί όπως ο Λόιντ που είδαμε στην Πολωνία, όπως ο Ναν πολύ περισσότερο, ή γενικά ένας παίκτης επιπέδου, τότε τα δεδομένα αλλάζουν ακόμη περισσότερο.

Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα λοιπόν, είναι να εκμεταλλευτεί με το σωστό τρόπο τα δεδομένα της. Να μην επιτρέπει στην μικροπολιτική να βασιλεύει. Μη μένει σκαλωμένη στο παρελθόν, στο «σκεπτόμενο» μπάσκετ, στην άμυνα και μπροστά ίσως βάλουμε κάνα καλάθι. Μην επιμείνουμε στη λογική πως το μπασκετικό μυαλό νικά τα πάντα, μη δίνετε σημασία στην αθλητικότητα, την ανάπτυξη του ταλέντου, το σουτ.

Χρειάζεται ταίριασμα με τη σύγχρονη μπασκετική εποχή, όπως ακριβώς έκανε ο Αταμάν στους Τούρκους. Το έχει ο Σπανούλης και το φανέρωσε με τις δηλώσεις του άλλωστε. Χρειάζεται κυρίως και μια Ομοσπονδία που θα επιτρέπει και θα εξυπηρετεί στην Εθνική το να ακολουθεί την εποχή της, χωρίς να την κρατά δέσμια του ρουσφετιού και των συμφερόντων/εξυπηρετήσεων.

Αυτά έχουν τεράστια σημασία τώρα που αναγκαστικά μπαίνουμε σε διαδικασία rebuild. Δεν γίνεται «ανακαίνιση» χρησιμοποιώντας τα παλιά πλακάκια που έβγαλες. «Φρέσκες» ιδέες. Το μπάσκετ μας ξεπέρασε. Τώρα είναι η ευκαιρία να το αλλάξουμε αυτό. Η Τουρκία του Αταμάν μας το δίδαξε με σκληρό τρόπο. Καμιά φορά όμως, χρειάζεται ένα τόσο ηχηρό χαστούκι για να αφυπνιστείς.

