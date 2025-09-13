Καλαϊτζάκης: «Το πιο σημαντικό παιχνίδι στο τουρνουά - Να φύγουμε με ένα μετάλλιο στο στήθος»

Ενόψει του αγώνα της τρίτης θέσης της Ελλάδας με την Φινλανδία, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης τόνισε τη σημασία του αγώνα και ξεκαθάρισε πως όλοι οι παίκτες της «επίσημης αγαπημένης» θέλουν να αποχωρήσουν με ένα μετάλλιο στο στήθος.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, έχουμε πολύ μεγάλο κίνητρο. Θα παίξουμε για ένα μετάλλιο, που έχουμε να δούμε σαν χώρα από το 2009. Είναι πολύ μεγάλο για μας να φέρουμε μια τέτοια επιτυχία στη χώρα μας. Πριν το τουρνουά αν μας έλεγε κάποιος ότι θα παίξουμε τελευταίο παιχνίδι με τη Φινλανδία για να πάρουμε ένα μετάλλιο, σίγουρα οι περισσότεροι θα το παίρναμε. Είναι ίσως το πιο σημαντικό παιχνίδι στο τουρνουά, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, που δεν έχει φτάσει εδώ τυχαία. Τρέχουν καλά στο γήπεδο, σουτάρουν τα περισσότερα τρίποντα από κάθε άλλη ομάδα στο τουρνουά, δεν έχουν ίσως τα κορμιά για να σταματήσουν τον Γιάννη, αλλά είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, με πολλούς παίκτες. Όποιος παίρνει το ριμπάουντ κατεβάζει την μπάλα, ανοίγει το γήπεδο, σουτάρουν όλοι και πρέπει να προσέξουμε αρκετά».

Για το πιθανό τελευταίο παιχνίδι του Κώστα Σλούκα με την Εθνική ομάδα και αν νιώθει μια έξτρα υποχρέωση απέναντί του: «Δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού, του δικού μου κυρίως επειδή είμαστε συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό και είμαστε πιο κοντά, υπάρχει ότι είναι το τελευταίο του παιχνίδι. Είμαι σίγουρος ότι κι αυτός θέλει να κλείσει τον κύκλο του με την εθνική ομάδα με ένα μετάλλιο στο στήθος. Είναι κάτι που λείπει από το παλμαρέ του. Θα τα δώσει όλα και αυτός, όπως έχει συνηθίσει να κάνει, και θα τον ακολουθήσουμε κι εμείς οι νεότεροι θέλοντας να πάρουμε ένα μετάλλιο. Μπορεί να μη φτάσαμε στον τελικό, αλλά η Τουρκία χθες ήταν ανώτερη από μας, πιο προετοιμασμένη, πιο δεμένη σαν ομάδα, αλλά εμείς έχουμε την ευκαιρία να φύγουμε νικητές αύριο και με ένα μετάλλιο στο στήθος».

Για το αν πλήγωσε την ομάδα ο τρόπος της ήττας στον ημιτελικό: «Και με έναν πόντο να χάναμε το ίδιο συναίσθημα θα είχαμε. Η ήττα είναι ήττα, ειδικά αν φτάνεις μέχρι εδώ και θες να πας στον τελικό. Μια ήττα ειδικά όπως ήρθε χθες σε πονάει. Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε, μπήκε νωθροί στο ματς, βρεθήκαμε πίσω με διψήφιες διαφορές από την αρχή και μετά ήταν δύσκολο να γυρίσουμε. Ο Οσμάνι έκανε το παιχνίδι της ζωής του, σουτάρανε με πολύ καλά ποσοστά, εμείς δεν τους ακουμπήσαμε καθόλου στην άμυνα, δεν ήμασταν καθόλου συγκεντρωμένοι… Δυστυχώς ή ευτυχώς κάναμε το χειρότερο παιχνίδι μας στο τουρνουά στους ‘4’, αλλά έχουμε μια ακόμη ευκαιρία να παλέψουμε για ένα μετάλλιο».

Για το αν μπορεί να δείξει χαρακτήρα και αντίδραση η Εθνική ομάδα μετά τη χθεσινή ήττα: «Θεωρώ ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά τι χαρακτήρα έχουμε και από τι μέταλλο είμαστε φτιαγμένοι. Το αυριανό παιχνίδι θα δείξει πολλά πράγματα. Και εμείς αλλά και οι Φινλανδοί θέλουμε το χάλκινο, πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα. Προερχόμαστε από μια μεγάλη, ίσως τη μεγαλύτερη στην ιστορία μας ήττα όπως ήρθε, οπότε θα δείξουμε ποιοι είμαστε και είμαι σίγουρος πως στο τέλος της ημέρας θα πάρουμε τη νίκη».

Για το τι είπε ο κόουτς στην ομάδα μετά την ήττα στον ημιτελικό: «Ότι δεν τελείωσε τίποτα. Οι Σέρβοι έκαναν το χειρότερο παιχνίδι τους στους ‘16’΄, η Γερμανία στα προημιτελικά ήταν με το ένα πόδι έξω μέχρι να βάλει ο Ομπστ ένα τρίποντο, εμείς κάναμε το χειρότερο παιχνίδι στους ‘4’ και το καλό είναι πως έχουμε μια ευκαιρία να παλέψουμε για ένα μετάλλιο. Μας είπε ότι η τελευταία φορά που η Εθνική πάλεψε για κάτι τέτοιο ήταν πριν 16 χρόνια, το 2009. Το θυμόμαστε ακόμη και τώρα είμαστε στην ίδια θέση, θέλουμε να τα καταφέρουμε και δικός μας στόχος είναι να βάλουμε νέα παιδιά στο γήπεδο και έτσι να χτιστεί η νέα γενιά από πίσω».

