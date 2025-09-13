Γκαρμπαχόσα: «Το Eurobasket έγινε παγκόσμιο γεγονός - Περήφανοι για τους διαιτητές»

Τον απολογισμό του για την πορεία του Eurobasket έκανε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, τονίζοντας πως η διοργάνωση αποτέλεσε παγκόσμιο γεγονός. Τι είπε για τους διαιτητές του τουρνουά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το Ευρωμπάσκετ έγινε ένα παγκόσμιο γεγονός και αυτό έγινε ξεκάθαρο. Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο σε όλο τον πλανήτη. Οι αριθμοί στα social media και την τηλεοπτική κάλυψη έχουν ανέβει. Ο προημιτελικός της Ελλάδας με την Λιθουανό είχε 46% τηλεθέαση στhν Ελλάδα. Στην Τουρκία ο ημιτελικός με την Ελλάδα είχε 10 εκατ. θεατές. Υπάρχει πολύ θετική ανταπόκριση για το φετινό Eurobasket σε όλο τον πλανήτη. Την Κυριακή είναι η τελευταία μέρα δράσης με τους τελικούς. Και ήδη αρχίσουμε να δουλεύουμε για το Ευρωμπάσκετ του 2029».

Για τον όμιλο της Κύπρου: «Μπορεί η Κύπρος να είναι μια μικρή χώρα, αλλά η διοργάνωσή της ήταν μεγάλη και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια γιατί έκαναν πολύ καλή δουλειά και ακούσαμε μόνο καλά λόγια».

Για το αν σκέφτονται στην FIBA την επέκταση των ρόστερ των ομάδων: «Μιλάμε για τους τραυματισμούς από την μία και από την άλλη για το αν θα αυξηθούν τα ρόστερ. Είναι αλήθεια ότι η Γερμανία θα παίξει με 10 παίκτες στον τελικό πιθανότατα. Οι αποφάσεις δεν έρχονται επειδή ξυπνήσαμε και σκεφτήκαμε ότι αυτές οι αποφάσεις είναι καλές. Είναι αποφάσεις που έρχονται υπό συζήτηση. Η επιτροπή συνεδριάζει. Είμαστε πραγματικά ανοιχτοί να το συζητήσουμε. Υπάρχει το ποτένσιαλ για βελτίωση».

Για τα πολλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν και το επίπεδο διαιτησίας: «Οι καλύτεροι παίκτες είναι εδώ γιατί παίζουν κάθε 4 χρόνια. Αν ήταν ανά 2 χρόνια θα ήταν εξοντωτικό. Στα χρόνια που έπαιζα εγώ δεν είχε πολλά ρεπό ανάμεσα στα παιχνίδια. Η απόφαση που πήραμε ήταν να επεκτείνουμε την διοργάνωση για να υπάρχει μόνο ένα back to back παιχνίδι. Το 2029 δεν θα υπάρχουν back to back γιατί σκεφτόμαστε την υγεία των παικτών. Για τη διαιτησία πρέπει να είμαι ειλικρινής. Είμαι πολύ περήφανος για τους διαιτητές. Όλοι κάνουν λάθη, αλλά πρέπει να τους προστατέψουμε. Ο τρόπος που χειρίζονται το παιχνίδι και παίρνουν αποφάσεις είναι σε υψηλό επίπεδο».

Ο Καμίλ Νόβακ είπε από την πλευρά του: «Για τη διοργάνωση του Eurobasket 2025 είχαμε αρχικά 6 υποψήφιους που έγιναν 3 στην πορεία λόγω του πολέμου που ξέσπασε στην Ουκρανία. Η γεωπολιτική κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη και ευχαριστούμε τις χώρες που ανταποκρίθηκαν. Τεράστια η επένδυση της Κύπρου και της κυβέρνησής της να διοργανώσει ένα ιστορικό event. Στην Πολωνία υπήρχε εξαιρετική οργάνωση στη νέα αρένα στο Κατοβίτσε. Έγινε μεγάλη επένδυση από την ομοσπονδία. Στο Τάμπερε είναι η πιο σύγχρονη αρένα στην Ευρώπη. Η φιλοξενία είναι γνωστή εκεί άλλωστε από το 2017. Για τη Λετονία δεν χρειάζεται να πω πολλά. Υπήρχε διοργάνωση προολυμπιακού, αγώνες σε φούσκα. Πολλές εμπειρίες και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες τις χώρες που διοργάνωσαν τους ομίλους. Έχουμε δύο ακόμα παιχνίδια για το τέλος του τουρνουά, αλλά αξίζουν συγχαρητήρια στις διοργανώτριες χώρες του ομίλου».

Για τις τιμές εισιτηρίων: «Είχαμε κάποια σχόλια πέρυσι για τις τιμές των εισιτηρίων. Πρέπει να καταλάβουμε πως είναι Ευρωμπάσκετ και διεξάγεται κάθε 4 χρόνια. Οι καλύτεροι παίκτες από την Ευρώπη παίζουν εδώ, κάποιοι εξ αυτών είναι mega star στο ΝΒΑ. Είναι κάτι που σκεφτόμαστε, η αξία του εισιτήρια».

Για το αν προβληματίζει η προσέλευση στα προημιτελικά: «Οι αριθμοί ήταν ενδεικτικοί. Πρέπει να σκεφτούμε πως αν παίξουμε στο Βερολίνο για παράδειγμα την απόσταση που θα πρέπει να διανύσει ο κόσμος για να βρεθεί εκεί. Πάντα μπορούν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Τις τελευταίες 3 μέρες ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που είδαμε».

