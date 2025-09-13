Η ΕΟΚ αντέδρασε για το post της Τουρκικής Ομοσπονδίας - Απολογήθηκαν οι Τούρκοι

Η ΕΟΚ με επίσημη διαμαρτυρία της αντέδρασε για το post της Τουρκικής Ομοσπονδίας μετά το ημιτελικό με την Εθνικη ομάδα, με τους Τούρκους να απολογούνται, δίνοντας εντολή να κατέβει η ανάρτηση.

Η Τουρκική Ομοσπονδία με ανάρτηση της θέλησε να δώσει ειρωνικό ύφος μετά την πρόκριση της ομάδας του Εργκίν Αταμάν στο τελικό του Eurobasket.

Να θυμίσουμε πως η ομοσπονδία της γειτονικής χώρας δημοσίευσε ένα post με την φράση «χωρίς οίκτο», συνοδεύοντας της με μια φωτογραφία του Όσμαν να κρεμιέται στην μπασκέτα, την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσεύχεται πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Η ΕΟΚ με επίσημη διαμαρτυρία της, η οποία κοινοποιήθηκε και στην FIBA αντέδρασε για το post, με τους Τούρκους να απολογούνται, δίνοντας παράλληλα εντολή να κατέβει η ανάρτηση. Υποστήριξαν δε, ότι το post έγινε χωρίς την δική τους γνώση και έγκριση.

