Ανάλυση: H τακτική επικράτηση του Αταμάν και το μετάλλιο που περιμένει (pics)

H Τουρκία επικράτησε πολύ εύκολα της Ελλάδας, σε ένα παιχνίδι που είναι σαν να μην παίχτηκε ποτέ. Πλέον οι διεθνείς πρέπει να τα δώσουν όλα για το μετάλλιο απέναντι στην Φινλανδία.

Η Εθνική μας ομάδα δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τουρκία καθώς δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να μπει στο ματς και έχασε πανεύκολα. Για να είμαστε ειλικρινείς, η Τουρκία είναι και καλύτερη αλλά και πιο ποιοτική ομάδα από την Ελλάδα, οπότε φαβορί δεν ήμασταν. Σε όλα αυτά όμως ήρθε να προστεθεί και το outcoaching του Αταμάν στον Σπανούλη, με αποτέλεσμα να μεγεθυνθεί η απόσταση των δύο ομάδων, που σίγουρα δεν είναι για 30 πόντους. Πάμε να δούμε 3-4 πράγματα που έκανε ο προπονητής της Τουρκίας και διέλυσε την άμυνα αλλά και την επίθεση της Ελλάδας.

Μάστερκλας Αταμάν

Πρώτο και κύριο στοιχείο, ήταν η προετοιμασία για τον αγώνα. Οι παίκτες της Τουρκίας μπήκαν στο γήπεδο, με εμφανές αίσθημα ανωτερότητας, πίστη στο πλάνο τους και με μάτια που γυάλιζαν. Από την άλλη μεριά, εμφανίστηκε μια ομάδα που ήταν λες και έχει χάσει ήδη, κάτι που φάνηκε από τις πρώτες φάσεις του αγώνα. Η πνευματική προετοιμασία των δύο ομάδων ήταν η μέρα με την νύχτα.

Η Τουρκία σε όλο το τουρνουά βασίζεται στην εξαντλητική πίεση που βάζουν στην μπάλα, δύο παίκτες που δεν είναι πρώτης κλάσης, αλλά έχουν βρει τον τέλειο ρόλο. Ο Χαζέρ και ο Σιπάχι, είναι παιδιά με αθλητικά προσόντα, μέγεθος που η δουλειά τους είναι να δυσκολεύουν το κατέβασμα της μπάλας. Από το πρώτο λεπτό πίεζαν στα ¾ του γηπέδου, με αποτέλεσμα, είτε να προκαλέσουν λάθη στο κατέβασμα, είτε να κλέψουν μπάλες, είτε να αναγκάσουν την Ελλάδα να ξεκινάει τα plays της λίγο πιο κάτω από το κέντρο, αντί για κοντά στο τρίποντο.

Στην φωτογραφία βλέπετε την πίεση του Χαζέρ στον Τολιόπουλο που του έκλεψε την μπάλα και μπήκε καλάθι. 12 λάθη σε ένα ημίχρονο με τους πόντους από αυτά να είναι 2-17.

Hedge out

Ο Αταμάν συνηθίζει να παίζει hedge out με τις ομάδες του, όταν υπάρχει σκριν στην μπάλα και ειδικά με την Ελλάδα που δεν έχει άλλον δημιουργό πέραν του Σλούκα, ήταν βέβαιο ότι θα ήθελε να βγάλει την μπάλα από τα χέρια του. Εδώ βλέπετε πως μετά το σκριν του Μήτογλου, δύο παίκτες της Τουρκίας με υψωμένα ενεργά χέρια, δυσκολεύουν την πάσα του Σλούκα, ενώ ο Οσμάνι, βρίσκεται στην πίσω ζώνη έτοιμος να πεταχτεί για το κλέψιμο.

Η πάσα έγινε, υπήρξε deflection και ο Οσμάνι έκανε ένα εύκολο κλέψιμο βγαίνοντας μπροστά από τον Μήτογλου. Έτσι έκοψε κάθε δημιουργία από πικ εν ρολ, αφού οι περιστροφές των Τούρκων δεν ήταν μόνο γρήγορες αλλά και στους σωστούς χρόνους.

Άμυνα στον Γιάννη

Κάθε φορά που ο Αντετοκούνμπο, έπαιρνε την μπάλα στα πλάγια για να παίξει με πλάτη, η Τουρκία βρισκόταν σε ένα zone-up formation, όπως φαίνεται παρακάτω.

Τρεις παίκτες πατάνε μέσα στην ρακέτα, με τον Μπόνα να έχει αφήσει τον Κώστα και να είναι έτοιμος για βοήθεια στον Γιάννη, ενώ ο Όσμαν έχει γυρίσει εντελώς την πλάτη στον Καλαιτζάκη, που δεν τον θεωρεί απειλή στην περιφέρεια και καλύπτει τον Έλληνα σέντερ.

Ο Γιάννης μπαίνει στην ρακέτα, έρχονται δύο επάνω του, ο Όσμαν κάνει box out στο Κώστα, με τον Καλαιτζάκη δεν ασχολείται κανένας και μια πολύ καλή άμυνα βγαίνει για τους Τούρκους, που το έκαναν όλο το βράδυ.

Πάμε και στο κομμάτι της επίθεσης της ομάδας του Αταμάν. Ο Τούρκος προπονητής, είδε ότι ο Σπανούλης σε όλα τα παιχνίδια, χρησιμοποιεί τον Γιάννη ως αμυντικό βοήθειας και έτσι έδωσε εντολή στον Οσμανί, όποτε είναι ελεύθερος να σουτάρει. Επειδή πολλά ακούω, ο Οσμανί σούταρε φέτος με 40% στο τρίποντο, δεν είναι δηλαδή κανένας κακός σουτέρ απλά δεν έχει βάλει ποτέ τόσα πολλά σε έναν αγώνα, γιατί δεν έχει βρεθεί ποτέ και τόσο ελεύθερος.

Πέρα από αυτό όμως, η ικανότητα του Σενγκούν να βρίσκει τους συμπαίκτες του είναι πολύ υψηλού επιπέδου, ενώ η ομάδα της Τουρκίας έχει μάθει να παίζει με τον Τούρκο σέντερ ως βασικό δημιουργό. Ένα παράδειγμα από το χθεσινό παιχνίδι είναι η παρακάτω φάση.

Ο Σενγκούν πάει μέσα στο καλάθι τον Μήτογλου, με τον Γιάννη να έχει γυρίσει την πλάτη στον Οσμανί, ο οποίος είναι και πάλι μόνος του στο τρίποντο. Ο Κώστας Παπανικολάου, ουσιαστικά βρίσκεται ανάμεσα σε δύο παίκτες, τον δικό του (Όσμαν στην γωνία) και τον Οσμανί στις 45 μοίρες.

Με το που βγαίνει ο Γιάννης σε βοήθεια, ο Όσμαν κόβει πάνω στην βασική γραμμή και στην πλάτη του Παπανικολάου, την ώρα που ο αρχηγός τρέχει για να κόψει την πάσα στον Οσμάνι. Αποτέλεσμα, ακόμα μια ασίστ στον Όσμαν που έβαλε καλάθι και φάουλ. Το αμυντικό πλάνο στον Σενγκούν δεν έπιασε, καθώς μπορεί να ήταν ο ίδιος άστοχος, αλλά έδωσε άλλους 14 πόντους στους συμπαίκτες του, με τον Οσμανί να γίνεται ήρωας με 28 πόντους.

Κακό προπονητικό βράδυ για τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό, που βέβαια είχε απέναντι του, έναν προπονητή πολύ πιο έμπειρο και με καλύτερα υλικά στα χέρια του. Πρέπει να το αφήσουμε πίσω και να κοιτάξουμε το αυριανό παιχνίδι, αφού το μετάλλιο μας περιμένει και πρέπει να το πάρουμε, μετά από 16 χρόνια.